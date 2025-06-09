الرئيس الكوري السابق يستعد لحضور جلسة سادسة من محاكمة التمرد

MENAFN - Al-Bayan) من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سوك-يول" الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد اليوم الاثنين، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 10:15 صباحا (0215 بتوقيت جرينتش) في محكمة منطقة سول المركزية، حيث من المتوقع أن يمر الرئيس السابق أمام الصحفيين عند دخوله المبنى.

ويواجه "يون" تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وتم بعد ذلك عزله من منصبه.

وأجريت انتخابات مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي. وتولى الفائز، وهو خصمه السابق "لي جيه-ميونج"، منصبه على الفور.

وقد تم استدعاء "لي سانج-هيون"، القائد السابق للواء القوات الخاصة الجوية، للمثول كشاهد في الجلسة الثانية على التوالي.

وخلال الجلسة الأخيرة، شهد لي أنه سمع في يوم محاولة فرض الأحكام العرفية أن "يون" أمر قائد قيادة الحرب الخاصة للجيش بسحب النواب من مبنى الجمعية الوطنية، حتى لو تطلب ذلك كسر الأبواب.

وفي حال إدانته بالتمرد، يمكن أن يُحكم على "يون" بعقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.