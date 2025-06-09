الرئيس الكوري السابق يستعد لحضور جلسة سادسة من محاكمة التمرد

الرئيس الكوري السابق يستعد لحضور جلسة سادسة من محاكمة التمرد
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 10:15 صباحا (0215 بتوقيت جرينتش) في محكمة منطقة سول المركزية، حيث من المتوقع أن يمر الرئيس السابق أمام الصحفيين عند دخوله المبنى.
ويواجه "يون" تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وتم بعد ذلك عزله من منصبه.
وأجريت انتخابات مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي. وتولى الفائز، وهو خصمه السابق "لي جيه-ميونج"، منصبه على الفور.
وقد تم استدعاء "لي سانج-هيون"، القائد السابق للواء القوات الخاصة الجوية، للمثول كشاهد في الجلسة الثانية على التوالي.
وخلال الجلسة الأخيرة، شهد لي أنه سمع في يوم محاولة فرض الأحكام العرفية أن "يون" أمر قائد قيادة الحرب الخاصة للجيش بسحب النواب من مبنى الجمعية الوطنية، حتى لو تطلب ذلك كسر الأبواب.
وفي حال إدانته بالتمرد، يمكن أن يُحكم على "يون" بعقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
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