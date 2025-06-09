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تحطّم طائرة تقل 20 شخصاً في ولاية تينيسي الأمريكية

تحطّم طائرة تقل 20 شخصاً في ولاية تينيسي الأمريكية

2025-06-09 03:01:21
(MENAFN- Al-Bayan) أدى تحطم طائرة مخصصة للقفز بالمظلات في ولاية تينيسي الأمريكية إلى وقوع اصابات بين ركابها العشرين إضافة إلى الطاقم دون تسجيل وفيات، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وتحطمت الطائرة ذات المحركين ظهر الأحد في تولاهوما، جنوب ناشفيل، وفقا لمسؤولين محليين وفدراليين.

وقال المتحدث باسم المدينة لايل راسل في بيان تلقته وكالة فرانس برس "لم تقع وفيات".

أضاف أن 20 شخصا كانوا على متن الطائرة من طراز دي هافيلاند دي اتش-6 توين أوتر عندما تحطمت في مطار تولاهوما قرابة الساعة 12,30 ظهرا (17,30 ت غ).

وتابع أن "ثلاثة أشخاص نقلوا بواسطة مروحية وآخر اصابته أكثر خطورة برا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "إصابات طفيفة أخرى عولجت من قبل المستجيبين الأوائل في مكان الحادث".

ولفت راسل إلى أنه "لم تلحق أضرار بمرافق أرضية أو مرافق المطار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض".

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها تحقق في الحادث، بينما قالت إدارة الطرق السريعة في تينيسي على منصة إكس إن عناصرها يساعدون الشرطة "في موقع تحطم الطائرة على طريق أولد شيلبيفيل" في مقاطعة كوفي في وسط الولاية.

وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة صغيرة بيضاء مقدمتها مدفونة في العشب وقد انفصل أحد جانحيها وذيلها.

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