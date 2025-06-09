تحطّم طائرة تقل 20 شخصاً في ولاية تينيسي الأمريكية

تحطّم طائرة تقل 20 شخصاً في ولاية تينيسي الأمريكية
وتحطمت الطائرة ذات المحركين ظهر الأحد في تولاهوما، جنوب ناشفيل، وفقا لمسؤولين محليين وفدراليين.
وقال المتحدث باسم المدينة لايل راسل في بيان تلقته وكالة فرانس برس "لم تقع وفيات".
أضاف أن 20 شخصا كانوا على متن الطائرة من طراز دي هافيلاند دي اتش-6 توين أوتر عندما تحطمت في مطار تولاهوما قرابة الساعة 12,30 ظهرا (17,30 ت غ).
وتابع أن "ثلاثة أشخاص نقلوا بواسطة مروحية وآخر اصابته أكثر خطورة برا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "إصابات طفيفة أخرى عولجت من قبل المستجيبين الأوائل في مكان الحادث".
ولفت راسل إلى أنه "لم تلحق أضرار بمرافق أرضية أو مرافق المطار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض".
وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها تحقق في الحادث، بينما قالت إدارة الطرق السريعة في تينيسي على منصة إكس إن عناصرها يساعدون الشرطة "في موقع تحطم الطائرة على طريق أولد شيلبيفيل" في مقاطعة كوفي في وسط الولاية.
وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة صغيرة بيضاء مقدمتها مدفونة في العشب وقد انفصل أحد جانحيها وذيلها.
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