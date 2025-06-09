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دبي الجنوب تطلق مشروع ساوث سكوير

دبي الجنوب تطلق مشروع ساوث سكوير

2025-06-09 03:01:21
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت شركة دبي الجنوب للعقارات مشروعها السكني الجديد "ساوث سكوير"، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بُعد دقائق من مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه تم إطلاق برج“S4” ضمن المشروع، وتم بيع الوحدات كافة خلال ثلاث ساعات فقط.

ويضم "ساوث سكوير" أكثر من 550 وحدة، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على السكن في دبي الجنوب، بفضل موقعها الإستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة واتصالها بمختلف أنحاء المدينة، ويعكس مشروع ساوث سكوير استجابتها لهذا الطلب.

يشار إلى أن مبيعات العقارات السكنية في دبي الجنوب سجّلت أكثر من 19 مليار درهم خلال عام 2024، ما يجعلها وجهة بارزة تحظى باهتمام المستثمرين.

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