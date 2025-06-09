الدولار يهبط وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Bayan) تراجع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية اليوم الاثنين مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة وتصاعد الحذر قبل محادثات تجارية مهمة بين واشنطن وبكين من المقرر أن تعقد في لندن في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تعاني الصين من الانكماش وتؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وضع الدولار كملاذ آمن.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو ماركتس "التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات قد يكون أفضل من لا شيء، ولكن ما لم نشهد تقدما ملموسا، فمن المرجح أن يظل التأثير على الثقة ضعيفا".

وشهدت الأسواق بعض الارتياح عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، وذلك بعد بيانات اقتصادية غير مواتية الأسبوع الماضي.

وكان الدولار قد ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد التقرير، ما قلص الانخفاض الأسبوعي لمؤشر الدولار بأكثر من النصف. ومع ذلك بقي المؤشر منخفضا بأكثر من 8.6 بالمئة هذا العام.

وصعد الين 0.31 بالمئة اليوم الاثنين إلى 144.425 للدولار، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس.

وارتفع اليورو 0.18 بالمئة ووصل في أحدث التعاملات إلى 1.1417 دولار.

وزاد الفرنك السويسري 0.17 بالمئة إلى 0.8209 للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3555 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.07 بالمئة إلى 99.045، مع تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف بعد قفزة يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق صدور تقريرا عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.

وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.187 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين.

ووصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.6037 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي.