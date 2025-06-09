الدولار يهبط وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

الدولار يهبط وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين
وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تعاني الصين من الانكماش وتؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وضع الدولار كملاذ آمن.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو ماركتس "التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات قد يكون أفضل من لا شيء، ولكن ما لم نشهد تقدما ملموسا، فمن المرجح أن يظل التأثير على الثقة ضعيفا".
وشهدت الأسواق بعض الارتياح عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، وذلك بعد بيانات اقتصادية غير مواتية الأسبوع الماضي.
وكان الدولار قد ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد التقرير، ما قلص الانخفاض الأسبوعي لمؤشر الدولار بأكثر من النصف. ومع ذلك بقي المؤشر منخفضا بأكثر من 8.6 بالمئة هذا العام.
وصعد الين 0.31 بالمئة اليوم الاثنين إلى 144.425 للدولار، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس.
وارتفع اليورو 0.18 بالمئة ووصل في أحدث التعاملات إلى 1.1417 دولار.
وزاد الفرنك السويسري 0.17 بالمئة إلى 0.8209 للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3555 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.07 بالمئة إلى 99.045، مع تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف بعد قفزة يوم الجمعة.
وتترقب الأسواق صدور تقريرا عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.187 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين.
ووصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.6037 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي.
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