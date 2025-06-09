ثورة في عالم السيارات.. حزام ذكي يقرأ جسمك ويتنبأ بالحوادث

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة فولفو السويدية عن تطوير جيل جديد من أنظمة الأمان داخل السيارات، يتمثل في حزام مبتكر أطلقت عليه اسم "الحزام متعدد التكيّف"، ومن المقرر أن يُطرح هذا الحزام لأول مرة في طراز EX60 الكهربائي، المتوقع دخوله الأسواق في عام 2026، على أن يجري اعتماده لاحقا في جميع طرازات فولفو المستقبلية.

يعتمد هذا الابتكار على منظومة من الحساسات المتقدمة الموزعة داخل مقصورة السيارة، تقوم بجمع وتحليل بيانات تتعلق ببنية جسم الراكب، بما في ذلك الوزن والطول ووضعية الجلوس.

ويقوم النظام، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بضبط مستوى الشد والضغط الذي يمارسه الحزام بما يتناسب مع كل راكب بشكل فردي، بهدف تعزيز مستويات الحماية الشخصية وتقليل الإصابات المحتملة في حال وقوع حادث، وفقا لموقع InsideEVs Global.

لكن الحزام الجديد لا يقتصر على مهام الاستجابة التقليدية، بل يتكامل مع منظومة الأمان الشاملة في السيارة، مثل الوسائد الهوائية، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار.

وتكمن إحدى أبرز ميزاته في قدرته على استباق الحوادث قبل وقوعها، وذلك من خلال تحليل متغيرات ديناميكية تشمل سرعة السيارة، وزاوية واتجاه الاصطدام المحتمل، ووضعية الجلوس، مما يسمح للنظام باتخاذ تدابير وقائية مسبقة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتجه فيه صناعة السيارات نحو ما يعرف بمفهوم "السيارة المُعرّفة برمجيًا" (SDV)، وهو توجه تقني يقوم على دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحديثات البرمجية المستمرة لتعزيز أداء السيارة وسلامتها. وتعمل فولفو، بالتعاون مع شركتها الأم الصينية "جيلي"، على تطوير هذه الأنظمة القابلة للتحديث عن بُعد، اعتمادا على بيانات واقعية تُستخلص من الحوادث الفعلية.

ويتوقع محللون أن يشكّل هذا النظام معيارا جديدا لأنظمة الأمان في القطاع، ومن المرجح أن تبدأ شركات أخرى ضمن مجموعة "جيلي" في تبنيه مستقبلا. كما يُحتمل أن تدفع هذه الخطوة بمصنّعين منافسين إلى تطوير أنظمة مشابهة خلال السنوات القادمة، في إطار سباق الابتكار القائم حاليا في قطاع النقل الذكي.

ويُعد هذا الحزام امتدادا لإرث فولفو في مجال السلامة، الذي بدأ منذ أكثر من ستة عقود عندما قدّمت أول حزام أمان ثلاثي النقاط عام 1959، في خطوة غيّرت تاريخ السيارات ووضعت الشركة في موقع الريادة في هذا المجال.