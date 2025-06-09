النشامى يلتقي نظيره العراقي الثلاثاء بتصفيات المونديال
خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي عند الساعة 9:15 من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراة يوم غد أمام العراق، بعد أن حل المنتخب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب ال 19 نقطة ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على العراق، لتحسين تصنيفه العالمي، فيما يبحث العراق عن الفوز للتأهل إلى الملحق.
ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل نفاذ جميع التذاكر.
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