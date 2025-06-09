النشامى يلتقي نظيره العراقي الثلاثاء بتصفيات المونديال

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي عند الساعة 9:15 من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراة يوم غد أمام العراق، بعد أن حل المنتخب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب ال 19 نقطة ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على العراق، لتحسين تصنيفه العالمي، فيما يبحث العراق عن الفوز للتأهل إلى الملحق.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل نفاذ جميع التذاكر.



