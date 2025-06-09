رحيل المصور أحمد ذيابات... عدسة وثّقت جمال الشمال وألهمت الأجيال

رحيل المصور أحمد ذيابات... عدسة وثّقت جمال الشمال وألهمت الأجيال
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى المصور الأردني أحمد ذيابات، أحد أبرز المصورين الذين وثّقوا بعدسته جمال شمال الأردن، لا سيما منطقة "أم النمل"، التي لطالما كانت محورًا لإبداعه الفوتوغرافي.
تميّز ذيابات بالتقاط مشاهد طبيعية آسرة، أبرزها صورته الشهيرة التي التقطها لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال زيارة ميدانية، والتي لاقت صدى واسعًا وتداولًا كبيرًا.
وشكلت "أم النمل" بالنسبة له أكثر من مجرد موقع تصوير، بل كانت مساحة توثيق لجمال استثنائي، حيث تتدرج التلال الترابية هناك بانسيابية تشبه التكوينات الصخرية، وتنتهي بجبل دائري الشكل يتزين باللون الأخضر في الربيع، وفق وصف الباحث البيئي أحمد الشريدة.
رحم الله أحمد ذيابات، الذي ترك بصمته في ذاكرة الصورة الأردنية، وجعل أعماله شاهدًا على شغفه وحبّه للأرض.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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