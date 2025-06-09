رحيل المصور أحمد ذيابات... عدسة وثّقت جمال الشمال وألهمت الأجيال

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى المصور الأردني أحمد ذيابات، أحد أبرز المصورين الذين وثّقوا بعدسته جمال شمال الأردن، لا سيما منطقة "أم النمل"، التي لطالما كانت محورًا لإبداعه الفوتوغرافي.

تميّز ذيابات بالتقاط مشاهد طبيعية آسرة، أبرزها صورته الشهيرة التي التقطها لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال زيارة ميدانية، والتي لاقت صدى واسعًا وتداولًا كبيرًا.

وشكلت "أم النمل" بالنسبة له أكثر من مجرد موقع تصوير، بل كانت مساحة توثيق لجمال استثنائي، حيث تتدرج التلال الترابية هناك بانسيابية تشبه التكوينات الصخرية، وتنتهي بجبل دائري الشكل يتزين باللون الأخضر في الربيع، وفق وصف الباحث البيئي أحمد الشريدة.

رحم الله أحمد ذيابات، الذي ترك بصمته في ذاكرة الصورة الأردنية، وجعل أعماله شاهدًا على شغفه وحبّه للأرض.

إنا لله وإنا إليه راجعون.