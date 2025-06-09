مايكروسوفت تكشف عن أولى النسخ المحمولة لجهاز اكس بوكس

MENAFN - Al-Bayan) كشفت شركة مايكروسوفت عن أولى أجهزة اكس بوكس المحمولة التي قدمت على أنها وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.

وصممت أجهزة "روغ اكس بوكس ألي" و"ألي اكس" بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن اكس بوكس ساره بوند بمناسبة العرض الذي تم عبر الانترنت.

وأوضحت بوند أن "اكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة اكس بوكس والحرية التي توفرها ويندوز".

وأضافت "عبر جهاز اكس بوكس هذا، يمكنكم ممارسة ألعاب موجودة في كل مكتبنا بما يشمل تلك المتوافرة في متاجر ألعاب ويندوز، أكان الامر يتعلق بأكس بوكس ستور أو باتل.نت وستيم وغود أولد غيمز ويوبيسوفت كونيكت".

وقالت مايكروسوفت أن أسعار المنصات والمواعيد المحددة لطرحها في الأسواق ستعلن في الأشهر المقبلة.

وتصميم المنصتين قريب من التصميم الأساسي للعبة مع الأزرار نفسها وأجهزة التحكم لكنهما أطول.

وأوضحت مايكروسوف في بيان "اكس بوكس ألي واكس بوكس ألي اكس ممتازتان للاعبين الذين يبحثون عن إمكانية للعب وهم يتنقلون أو بانتظار طائرتهم".

وأتى الاعلان بعد ايام على إطلاق سويتش 2 من تصميم شركة نينتدو اليابانية العملاقة.