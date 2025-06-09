الأرصاد طقس حار ورياح مثيرة للغبار والعظمى 44

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين، طقس حار والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب العالية.

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 32 درجة مئوية.