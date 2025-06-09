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الأرصاد طقس حار ورياح مثيرة للغبار والعظمى 44

الأرصاد طقس حار ورياح مثيرة للغبار والعظمى 44

2025-06-09 02:06:36
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين، طقس حار والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب العالية.

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 32 درجة مئوية.

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