صاحب السمو يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

صاحب السمو يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش
بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
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