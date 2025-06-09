السياحة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني.. نهضة شاملة ونمو مستدام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- حاكم الخضير- في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد القطاع السياحي في الأردن نقلة نوعية وتطورا شاملا جعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تبنت المملكة استراتيجية تنموية طموحة ارتكزت على تنويع المنتج السياحي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في المواقع الأثرية والطبيعية الفريدة التي تزخر بها المملكة.

وباهتمام مباشر من جلالته، أصبحت السياحة أداة فعالة لتعزيز الصورة الإيجابية للأردن عالمياً، وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ما ساهم في توفير فرص العمل، وتنشيط المجتمعات المحلية، وتعزيز الإرث الثقافي والحضاري، لا سيما وإن ما تحقق في هذا القطاع خلال السنوات الماضية هو انعكاس واضح للرؤية الملكية المستنيرة التي تؤمن بأن السياحة ليست فقط اقتصاداً، بل جسراً للتواصل الحضاري والتنمية المستدامة.

ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عمل على تحويل الأردن إلى نموذج يحتذى به في المنطقة، من خلال تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث كانت التنمية السياحية المستدامة أحد الركائز التي حث جلالة الملك الحكومات المتعاقبة عليها.

وحظيت السياحة في المملكة باهتمام ملكي كبير لأهميتها من الناحية الاقتصادية وتأثيرها على الحد من البطالة ورفع مستويات الرفاه الاجتماعي، لذا تنصب توجيهات جلالته على ضرورة توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة للنهوض بالصناعة السياحية وجعلها متقدمة ومتميزة وجاذبة، تعكس ما يمتلكه الوطن من مقومات تاريخية وبيئية وثقافية.

وعلى ضوء هذه التوجيهات، عملت وزارة السياحة والآثار مؤخراً على مواءمة خططها بما يتوافق وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، حيث تم التركيز فيها على أكثر القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ومنها القطاع السياحي ضمن محور "الأردن كوجهه عالمية"، حيث تعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خلال الفترة (2023-2033) لتوفير 99 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وزيادة الدخل السياحي.

وفيما يتعلق بنتائج تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع السياحي ضمن محرك (الأردن كوجهة عالمية)، فقد حقق الدخل السياحي ما نسبته 100.6% من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وبلغت نسبة عمالة القطاع السياحي 105.4% من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقامت الوزارة، بصياغة خطة إستراتيجية وطنية (قطاعية) بالتشارك مع جميع الشركاء المحليين في القطاع (2021-2025)، وعملت على تحديث الخطة الاستراتيجية القطاعية لوزارة السياحة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وحقق القطاع السياحي نمواً ملحوظاً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحجم فاق المستهدفات الموضوعة سنوياً، حتى وصل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى عديد الإنجازات، ومنها وصول عدد الزوار الدوليين إلى نحو 2.7 مليون زائر دولي، ووصل الدخل السياحي خلال الثلث الأول من عام 2025 إلى نحو 1.721 مليار دينار أردني، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13.5 بالمئة.

ووصل عدد العمالة في القطاع السياحي إلى ما يزيد عن 57 ألف فرد يعملون بدوام كامل، وذلك في زيادة ملحوظة في عدد الإناث العاملات في القطاع السياحي ليصل عددهن إلى 7.728 عاملة، وذلك ضمن جهود الوزارة في إدماج المرأة في القطاع السياحي.

كما بلغ عدد المنشآت السياحية إلى ما يزيد عن 3.706 منشأت سياحية (924 فندقا، و 1.316 مطعما، 883 مكتبا سياحيا، 583 فعاليات أخرى)، وزادت أعداد الغرف الفندقية وخاصة في مدينة العقبة والبترا ووادي رم، لتصل ما مجموعة في المملكة إلى أكثر من 36 ألف غرفة.

وفي إطار الاعتراف العالمي وتطوير المواقع السياحية والتراثية، حققت وزارة السياحة والآثار إنجازات بارزة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الأردنية، حيث تم تسجيل خمسة مواقع أردنية ضمن قائمة التراث العالمي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من أصل 7 مواقع في المملكة، وهي: أم الرصاص (2004)، وادي رم (2011)، موقع المغطس (2015)، السلط (2021)، وأم الجمال (2024).

وفي سياق متصل، تم إدراج 13 موقعًا أردنيًا على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وذلك على النحو التالي: عام 2001 أُدرجت مواقع القسطل، ملاذ أجيوس لوط، قلعة الشوبك، قصر بشير، طبقة فحل، قصر المشتى، مدينة حرثا، وأم قيس؛ وفي عام 2004 أُدرجت مدينة جرش الأثرية؛ ثم محمية ضانا، الأزرق، ومحمية الموجب عام 2007؛ وفي عام 2019 الحره الأردنية؛ وأخيرًا محمية العقبة البحرية عام 2023.

كما تم تسجيل خمسة عناصر من التراث الثقافي غير المادي (UNESCO Intangible Cultural Heritage)، تضمنت عناصر ثقافية أردنية تمثلت في: البدو في البترا ووادي رم (2008)، السامر (2018)، والمنسف (2022)، إضافة إلى عناصر ثقافية مشتركة مع عدد من الدول العربية، وهي: الخط العربي (2021)، وملف النخلة (2022).

وتم اختيار كل من موقع أم قيس وقرية السلع ضمن قائمة أجمل القرى السياحية في العالم (Best Tourism Village UNWTO) لعام 2023، كما تم إدراج مدينة البترا كواحدة من عجائب الدنيا السبع عام 2007.

كما تم اعتماد موقع المغطس كموقع حج مسيحي عالمي، وأُدرجت خمسة مواقع حج مسيحي من قبل الفاتيكان، وهي: المغطس، جبل نيبو، مكاور، كنيسة سيدة الجبل، وتل مار الياس.

وجرى إعلان الأردن واعتماده كمقصد إقليمي للسياحة العلاجية والاستشفائية في عام 2023، وحصلت مادبا على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، وإربد على لقب عاصمة الثقافة العربية في نفس العام، كما فاز الأردن برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، لمدة عامين.

وفي محور العلاقات الدولية، تم توقيع 26 اتفاقية تعاون و13 مذكرة تفاهم و28 برنامجًا تنفيذيًا مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في المجال السياحي، كما استضافت المملكة الاجتماع الـ49 للجنة الشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة (منظمة السياحة العالمية سابقًا)، الذي أُقيم بتاريخ 7 حزيران 2023.

وشهد المحور الدولي، تنفيذ مشروع (محط الأنظار 2022) مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والخاص بتمكين المرأة، إلى جانب المشاركة في قمة الشباب التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة في إيطاليا، كما وترأس الأردن المجلس الوزاري العربي للسياحة في جامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها تقرير وقرارات لغايات تنفيذها من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أن الأردن ترأس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة للأعوام 2023–2025.

وفي السياق نفسه، ترأست المملكة اللجنة الفنية للسياحة في جامعة الدول العربية عام 2023 في الاجتماع العاشر، كما شاركت المملكة في لجنة شؤون عضوية الانتساب في منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وفي خطوة داعمة للاستثمار، تم إصدار دليل الاستثمار في المملكة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة عام 2024.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، تم إطلاق لوحة تحكم المؤشرات السياحية وتفعيل التذكرة الإلكترونية في المواقع السياحية والأثرية، كما تم إطلاق منصة التذكرة الموحدة (Jordan Pass)، ومنصة أردننا جنة، إلى جانب إطلاق منصة الترخيص الإلكتروني، وبناء نظام الإحصاء السياحي الإلكتروني لربط جميع البيانات من القطاع مع الوزارة.

وفي محور تطوير المنتج السياحي، تم استحداث وتطوير (11) مركز زوار في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى استحداث مركز سياحة للاستكشاف والتحدي في الشوبك، كما تم تأهيل المواقع السياحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع السياحة الميسرة، وإعادة تأهيل العديد من المواقع السياحية مثل أم الرصاص وأم الجمال ومكاور.

وفي سياق دعم السياحة الداخلية، تم إطلاق برنامج "أردننا جنة"، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج في عام 2024 نحو 311 ألف مشارك، ومنذ انطلاقه بحلته الجديدة في 24 نيسان 2025 وحتى 20 من شهر أيار الماضي، بلغ عدد مشاركيه نحو 35 ألف مشارك.

كما تم إنشاء مراكز تدريب الحرف اليدوية في عدة محافظات، كذلك تم تسويق وترويج منتج السياحة الدينية المسيحية الذي يتمتع به الأردن في الأسواق العربية والأجنبية، حيث قام قداسة البابا بزيارة الأردن ثلاث مرات، وإعلان خمس مواقع حج مسيحي.

وضمن محور التشريعات، جرى العمل على تعديل قانون السياحة الصادر عام 1988 وتم تعديله (3) مرات وانبثق عنه (15) نظاما، (4) تعليمات، والعديد من القرارات، وتعديل قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005 وانبثق عنه (1) نظام، (1) أسس، (1) قرار، وتعديل قانون الاثار وتعديلاته لسنة 2005 وانبثق عنه (6) أنظمة وقرار واحد.

وفي الحديث عن جهود وانجازات دائرة الآثار العامة، في عهد جلالته، واصلت الدائرة جهودها في حماية وتوثيق الإرث الأثري الوطني، حيث تم تسجيل العديد من المواقع على قائمة التراث العالمي والإسلامي، من بينها: موقع أم الرصاص الأثري، موقع وادي رم، موقع المغطس الأثري، مدينة السلط التراثية، قلعة عجلون، مسجد القسطل، قصير عمرة، ومدرسة الكرك، كما شاركت المملكة في إعداد المواثيق الدولية ذات الصلة، ومنها ميثاق حماية الآثار البيزنطية (ميثاق سالونيكي) عام 2017.

وفي مجال التوثيق، قامت الدائرة بإنشاء وتطوير قواعد البيانات للمواقع الأثرية، من أبرزها موقع ميقا جوردان MEGA JORDAN الذي يوثق إحداثيات أكثر من 15 ألف موقع أثري، إلى جانب تنفيذ مشروع حماية التراث الثقافي لتوثيق القطع الأثرية في المتاحف، وإطلاق نظام إلكتروني لمكتبة الدائرة.

وشهدت البنية المتحفية تطورًا ملحوظًا بإنشاء عدد من المتاحف، منها: متحف آثار عجلون، متحف دار السرايا، متحف أخفض مكان الأثري، متحف قصر الحلابات، متحف فينان، متحف أم الجمال، متحف الطفيلة، ومتحف الأردن.

وأنجزت الدائرة أعمال صيانة وترميم شملت 21 موقعًا أثريًا، إلى جانب ترميم 16 كتابًا من الكتب النادرة، وفي عام 2023، تم تأسيس المركز الإقليمي لحفظ المقتنيات (نويجيس).

وعلى صعيد الاكتشافات، تم العثور على أقدم عينات دم في العالم في الأزرق، وأقدم رغيف خبز في عام 2018، إضافة إلى اكتشاف أقدم تماثيل بشرية، ومدفن بيت راس، والحمام الروماني.

وفيما يتعلق بجهود هيئة تنشيط السياحة وانجازاتها، نفذت الهيئة حزمة من المبادرات النوعية التي ساهمت في رفع مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، من أبرزها إطلاق الهوية السياحية الجديدة "مملكة الزمن – Kingdom of Time، إلى جانب الترويج المتكامل للمنتج السياحي الأردني على المستوى الدولي.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية الأردن مركزًا ومقصدًا إقليميًا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط، كما استحدثت الهيئة منصات متخصصة بالسياحة العلاجية لعرض المنتج الأردني بهذا المجال، وأسهمت الجهود الترويجية كذلك في جعل الأردن وجهة مهمة لاستضافة المؤتمرات العالمية، فيما أدرج "درب الأردن" كواحد من أبرز وجهات سياحة المغامرة في المنطقة.

وعملت الهيئة على ربط الأردن بالعديد من الوجهات الدولية عبر عقد شراكات مع خمس شركات طيران منخفض التكاليف، ما أدى إلى توسيع إمكانية الوصول إلى المملكة عبر 25 وجهة من 17 دولة، كما تم استقطاب الطيران العارض من 9 دول، وتوفير رحلات طيران مباشر إلى عمّان من 37 دولة و69 مدينة و78 مطارًا.

وفي مجال التحول الرقمي، أنشأت الهيئة مواقع إلكترونية متخصصة للترويج للسياحة في الأردن بمختلف أنماطها.

--(بترا)

ح خ/أس

09/06/2025 08:15:27





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