3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم
عمان 9 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3341طنا، منها 2503 أطنان من الخضار، و735طنا من الفواكه و 102طن من الورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10و 20قرشا، والبطاطا بين 20 و 35 قرشا، والبندورة بين 6 و 12قرشا، والجزر بين 30 و 40 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 20 و 40 قرشا، والليمون بين 100و 150قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90قرشا.
--(بترا)
رح/أس
09/06/2025 08:42:16
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