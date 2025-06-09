3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

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عمان 9 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3341طنا، منها 2503 أطنان من الخضار، و735طنا من الفواكه و 102طن من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10و 20قرشا، والبطاطا بين 20 و 35 قرشا، والبندورة بين 6 و 12قرشا، والجزر بين 30 و 40 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 20 و 40 قرشا، والليمون بين 100و 150قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90قرشا.

--(بترا)

رح/أس

09/06/2025 08:42:16





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