فايننشال تايمز: سيجري ربط سورية مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية
خبرني - أكد رئيس البنك المركزي السوري أنه سيجري ربط بلاده مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية بعد عقوبات لأكثر من 10 أعوام.
وقال رئيس البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، نشرتها اليوم الإثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع.. مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد".
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وعرض حصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
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