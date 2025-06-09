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ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4.8% خلال مايو

ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4.8% خلال مايو

2025-06-09 02:04:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات، في الوقت الذي انخفضت فيه الشحنات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%، وفقا للأرقام الصادرة عن تقرير الجمارك الصينية اليوم "الاثنين".

وانخفضت الواردات بنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 103.2 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الصين صدرت ما قيمته 28.8 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.8 مليارات دولار، فيما تباطأت التجارة في مايو الماضي بعد أن قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 8.1% في أبريل الماضي.

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