ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4.8% خلال مايو

وذكر التقرير أن الصين صدرت ما قيمته 28.8 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.8 مليارات دولار، فيما تباطأت التجارة في مايو الماضي بعد أن قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 8.1% في أبريل الماضي.

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