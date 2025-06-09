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ربط سوريا مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية قريباً
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها اليوم الاثنين إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات.
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