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بوتين يوافق على استراتيجية لتطوير البحرية الروسية

بوتين يوافق على استراتيجية لتطوير البحرية الروسية

2025-06-09 02:04:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول بالكرملين نيكولاي باتروشيف القول إن بوتين وافق على استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية حتى عام 2050.

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