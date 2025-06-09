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تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% سنوياً

تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% سنوياً

2025-06-09 02:04:40
(MENAFN- Al-Bayan) ">تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1ر0% سنويا خلال الشهر الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين.

كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار المستهلك بنسبة 2ر0%، بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال أبريل الماضي.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% شهريا خلال مايو، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 1ر0% شهريا خلال أبريل.

في الوقت نفسه استقرت أسعار السلع غير الغذائية خلال الشهر الماضي دون أي تغيير عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو نفس استقرارها في الشهر السابق.

وبالنسبة للسلع الغذائية تراجعت أسعارها بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% سنويا خلال الفترة نفسها.

وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر3% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر3% بعد تراجعها بنسبة 7ر2% خلال الشهر السابق.

MENAFN09062025000110011019ID1109650264

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