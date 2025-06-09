تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% سنوياً

تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% سنوياً
كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار المستهلك بنسبة 2ر0%، بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال أبريل الماضي.
وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% شهريا خلال مايو، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 1ر0% شهريا خلال أبريل.
في الوقت نفسه استقرت أسعار السلع غير الغذائية خلال الشهر الماضي دون أي تغيير عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو نفس استقرارها في الشهر السابق.
وبالنسبة للسلع الغذائية تراجعت أسعارها بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% سنويا خلال الفترة نفسها.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر3% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر3% بعد تراجعها بنسبة 7ر2% خلال الشهر السابق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد
اللجنة القضائية المشرفة على "ماجد الفطيم كابيتال" تعين مجلس إدارة جديداً
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
تعيين Lisa Sequino في منصب رئيس قسم مجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية في The Estée Lauder Companies
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية