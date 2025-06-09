حظر سفر جديد فرضه ترامب على مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ

MENAFN - Al-Bayan) ">في خضم التوتر المتزايد بشأن الجهود المكثفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة، دخل حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس على مواطني 12 دولة، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وينطبق القرار الجديد، الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء الماضي، على مواطني أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان واليمن.

كما يفرض قيودا مشددة على الأشخاص من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة ولا يحملون تأشيرة صالحة.

ولا يلغي الحظر الجديد التأشيرات الصادرة مسبقا لأشخاص من البلدان المدرجة في القائمة، وفقا لإرشادات صدرت يوم الجمعة لجميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية. ومع ذلك، فإنه في حال عدم تلبية مقدم الطلب معايير ضيقة للإعفاء من الحظر، سيجري رفض طلبه اعتبارا من اليوم الاثنين.

ولا يزال بإمكان المسافرين الذين يحملون تأشيرات صادرة مسبقا دخول الولايات المتحدة حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.