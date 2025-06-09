حظر سفر جديد فرضه ترامب على مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ
وينطبق القرار الجديد، الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء الماضي، على مواطني أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان واليمن.
كما يفرض قيودا مشددة على الأشخاص من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة ولا يحملون تأشيرة صالحة.
ولا يلغي الحظر الجديد التأشيرات الصادرة مسبقا لأشخاص من البلدان المدرجة في القائمة، وفقا لإرشادات صدرت يوم الجمعة لجميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية. ومع ذلك، فإنه في حال عدم تلبية مقدم الطلب معايير ضيقة للإعفاء من الحظر، سيجري رفض طلبه اعتبارا من اليوم الاثنين.
ولا يزال بإمكان المسافرين الذين يحملون تأشيرات صادرة مسبقا دخول الولايات المتحدة حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد
اللجنة القضائية المشرفة على "ماجد الفطيم كابيتال" تعين مجلس إدارة جديداً
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
تعيين Lisa Sequino في منصب رئيس قسم مجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية في The Estée Lauder Companies
عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية