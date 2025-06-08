  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سفينة الإغاثة المتجهة إلى غزة متمسكة بأمل دخول القطاع غدا الاثنين

سفينة الإغاثة المتجهة إلى غزة متمسكة بأمل دخول القطاع غدا الاثنين

2025-06-08 11:14:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 6 (كونا) -- أكد ناشطون على متن سفينة الإغاثة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية التركي اليوم الأحد تمسكهم بأمل دخول قطاع غزة يوم غد الاثنين رغم تهديد الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ركابها وترحيلهم.
وقال ناشط على متن السفينة يدعى حسين شعيب لوكالة الأناضول التركية "ما زلنا نتقدم نحو غزة لم يتبق لنا الكثير هذه ساعات حاسمة بالنسبة لنا سنكون في غزة غدا إن شاء الله إذا لم نواجه أي عقبات".
وأكد شعيب أن معنوياتهم جيدة مضيفا "لا نفكر كثيرا فيما سيحدث لنا ما زال لدينا أمل بدخول غزة".
وبشأن التهديدات الإسرائيلية باعتقال وترحيل ركاب السفينة قال "كان لدينا أمل كبير عندما انطلقنا كنا نعتقد أنه يمكن فرض عقوبات حقيقية (على الاحتلال الإسرائيلي وأننا سنكون فاعلين في إيصال مساعدات إنسانية حقيقية ورفع الحصار (عن غزة) ندخل يومنا الأخير وأعتقد أنهم (الإسرائيليون) سيواصلون التحرك بشكل غير قانوني".
وشدد شعيب على أنهم ناشطون سلميون ولا يجيدون القتال أو حمل السلاح ولا يشكلون أي تهديد لأحد.
وأضاف "بالطبع لا يزال بإمكانهم مهاجمتنا وتهديدنا واستخدام (العنف) الجسدي يمكنهم محاولة قتلنا لكن كما تعلمون لقد شهدنا هذا من قبل. حتى أدنى رد فعل يظهره شخص للدفاع عن نفسه يعتبر إرهابا بالنسبة لهم".
وتابع "ندرب أنفسنا على عدم إظهار أي رد فعل دفاعي حتى عندما يضربوننا لا ننوي إظهار أي تعبير وجه من شأنه تقديم أعذار أو مبررات لهم".
وأشار شعيب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تتصل بهم بشكل مباشر.
وأردف "لا يتصلون بنا لكننا نتلقى الأخبار من حساباتهم الإعلامية الخاصة ونعلم أنهم يتابعون العملية".
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع سفينة مادلين التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة من الاقتراب أو الرسو في سواحل القطاع.
وبحسب الاعلام الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وتقل السفينة 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.
وسبق أن تعرضت سفينة "الضمير" في 2 مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة. (النهاية)

ط أ / ه س ص


MENAFN08062025000071011013ID1109650044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث