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ايران تؤكد استعدادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل

ايران تؤكد استعدادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل

2025-06-08 11:14:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 8 – 6 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد استعداد بلاده تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية على أساس "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن موقف عراقجي جاء خلال اجتماعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية ووالتعاون الدولي الايطالية ريكاردو جواريليا.
وشدد عراقجي خلال الاجتماع على أهمية عقد المشاورات السياسية بين إيران وايطاليا "بشكل منتظم ومستمر" في إطار المساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية وإحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه أكد جواريليا رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين طهران وروما على أساس المصالح المشتركة.
وأعرب جواريليا الذي يزور طهران للمشاركة في الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين البليدن عن ارتياحه لمفاوضاته "المفيدة والبناءة" مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.
وناقش جواريليا وتخت روانجي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية من ضمنها المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واستضافت إيطاليا الجولة الثانية والرابعة من المفاوضات الإيرانية – الأمريكية بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية)

م و / س ع م


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