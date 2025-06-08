ايران تؤكد استعدادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل

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ايران تؤكد استعدادها تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 8 – 6 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد استعداد بلاده تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية على أساس "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن موقف عراقجي جاء خلال اجتماعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية ووالتعاون الدولي الايطالية ريكاردو جواريليا.
وشدد عراقجي خلال الاجتماع على أهمية عقد المشاورات السياسية بين إيران وايطاليا "بشكل منتظم ومستمر" في إطار المساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية وإحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه أكد جواريليا رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين طهران وروما على أساس المصالح المشتركة.
وأعرب جواريليا الذي يزور طهران للمشاركة في الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين البليدن عن ارتياحه لمفاوضاته "المفيدة والبناءة" مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.
وناقش جواريليا وتخت روانجي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية من ضمنها المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واستضافت إيطاليا الجولة الثانية والرابعة من المفاوضات الإيرانية – الأمريكية بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية)
م و / س ع م
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن موقف عراقجي جاء خلال اجتماعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية ووالتعاون الدولي الايطالية ريكاردو جواريليا.
وشدد عراقجي خلال الاجتماع على أهمية عقد المشاورات السياسية بين إيران وايطاليا "بشكل منتظم ومستمر" في إطار المساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية وإحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه أكد جواريليا رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين طهران وروما على أساس المصالح المشتركة.
وأعرب جواريليا الذي يزور طهران للمشاركة في الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين البليدن عن ارتياحه لمفاوضاته "المفيدة والبناءة" مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.
وناقش جواريليا وتخت روانجي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية من ضمنها المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واستضافت إيطاليا الجولة الثانية والرابعة من المفاوضات الإيرانية – الأمريكية بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية)
م و / س ع م
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