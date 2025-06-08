الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا من الاعتقال بسبب عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين

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الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا من الاعتقال بسبب عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 6 (كونا) -– حذر المسؤول عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة توم هومان اليوم الأحد المسؤولين المحليين في ولاية كاليفورنيا بمن فيهم حاكم الولاية وعمدة لوس أنجلوس من الاعتقال والمساءلة إذا ما استمروا في عرقلة العمليات الفيدرالية الخاصة بالهجرة في لوس انجلوس.
وقال هومان في تصريحات لشبكة (ان بي سي) الإخبارية "إن إيواء وإخفاء أجنبي غير شرعي عن علم يعد جناية كما يعد عرقلة جهات إنفاذ القانون عن أداء عملها جناية أيضا".
واتهم حاكم الولاية جافين نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس بإنشاء ما وصفه ب "ملاذ آمن للمجرمين" مضيفا أن أيا منهما ليس معفيا من "الاعتقال المحتمل".
وقال إن العمليات الفيدرالية ضد المهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مهاجرا غير شرعي من قبل ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس السبت مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لأول مرة منذ 30 عاما وذلك لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على أنشطة الهجرة في لوس أنجلوس.
من جهتها قالت وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم إن نشر عناصر الحرس الوطني جاء للحفاظ على الأمن وسط التوترات المستمرة بين سلطات الهجرة والمتظاهرين نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت نويم في تصريحات لشبكة (سي بي اس) ان "هؤلاء الجنود مدربين خصيصا لهذا النوع من حالات الحشود لضمان سلمية الاحتجاجات وعدم خروجها عن مسارها".
وانتقدت الحاكم نيوسوم رئيس وعمد لوس أنجلوس كارين باس وشرطة لوس أنجلوس على رد فعلهم على احتجاجات نهاية هذا الأسبوع ضد عمليات الهجرة في المنطقة.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ان الرئيس ترامب "قام بالضبط بما يجب القيام به" مشيدا بقراره نشر الفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي لاحتجاجات لوس انجلوس.
واضاف جونسون في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز) "هذه قوانين اتحادية وعلينا الحفاظ على سيادة القانون" منتقدا ما اظهره حاكم كاليفورنيا من "عجز او عدم رغبة في القيام بما هو ضروري هناك".
واكد ان الرئيس ترامب لديه "القيادة الحقيقية والسلطة والمسؤولية للقيام بذلك".
في غضون ذلك ذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان حاكم كاليفورنيا اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب استمرت 40 دقيقة قبيل قرار الرئيس الامريكي نشر عناصر من الحرس الوطني في الولاية حيث تناولت بدء تطبيق قوانين الهجرة على نطاق واسع في لوس انجلوس.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارولين ليفيت قد قالت في تصريح صحفي إن إدارة الرئيس ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين أفراد أمن ومحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة حيث استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان ان "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وعمدوا على تشويه المباني".
وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية أمس السبت عمليات تفتيش في ثلاث موقع في الولاية أسفرت عن اعتقال مالا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة الرئيس دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية. (النهاية)
أ م م / م م ج
وقال هومان في تصريحات لشبكة (ان بي سي) الإخبارية "إن إيواء وإخفاء أجنبي غير شرعي عن علم يعد جناية كما يعد عرقلة جهات إنفاذ القانون عن أداء عملها جناية أيضا".
واتهم حاكم الولاية جافين نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس بإنشاء ما وصفه ب "ملاذ آمن للمجرمين" مضيفا أن أيا منهما ليس معفيا من "الاعتقال المحتمل".
وقال إن العمليات الفيدرالية ضد المهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مهاجرا غير شرعي من قبل ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس السبت مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لأول مرة منذ 30 عاما وذلك لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على أنشطة الهجرة في لوس أنجلوس.
من جهتها قالت وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم إن نشر عناصر الحرس الوطني جاء للحفاظ على الأمن وسط التوترات المستمرة بين سلطات الهجرة والمتظاهرين نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت نويم في تصريحات لشبكة (سي بي اس) ان "هؤلاء الجنود مدربين خصيصا لهذا النوع من حالات الحشود لضمان سلمية الاحتجاجات وعدم خروجها عن مسارها".
وانتقدت الحاكم نيوسوم رئيس وعمد لوس أنجلوس كارين باس وشرطة لوس أنجلوس على رد فعلهم على احتجاجات نهاية هذا الأسبوع ضد عمليات الهجرة في المنطقة.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ان الرئيس ترامب "قام بالضبط بما يجب القيام به" مشيدا بقراره نشر الفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي لاحتجاجات لوس انجلوس.
واضاف جونسون في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز) "هذه قوانين اتحادية وعلينا الحفاظ على سيادة القانون" منتقدا ما اظهره حاكم كاليفورنيا من "عجز او عدم رغبة في القيام بما هو ضروري هناك".
واكد ان الرئيس ترامب لديه "القيادة الحقيقية والسلطة والمسؤولية للقيام بذلك".
في غضون ذلك ذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان حاكم كاليفورنيا اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب استمرت 40 دقيقة قبيل قرار الرئيس الامريكي نشر عناصر من الحرس الوطني في الولاية حيث تناولت بدء تطبيق قوانين الهجرة على نطاق واسع في لوس انجلوس.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارولين ليفيت قد قالت في تصريح صحفي إن إدارة الرئيس ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين أفراد أمن ومحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة حيث استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان ان "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وعمدوا على تشويه المباني".
وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية أمس السبت عمليات تفتيش في ثلاث موقع في الولاية أسفرت عن اعتقال مالا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة الرئيس دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية. (النهاية)
أ م م / م م ج
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