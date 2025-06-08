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الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا من الاعتقال بسبب عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين

الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا من الاعتقال بسبب عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين

2025-06-08 11:14:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 6 (كونا) -– حذر المسؤول عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة توم هومان اليوم الأحد المسؤولين المحليين في ولاية كاليفورنيا بمن فيهم حاكم الولاية وعمدة لوس أنجلوس من الاعتقال والمساءلة إذا ما استمروا في عرقلة العمليات الفيدرالية الخاصة بالهجرة في لوس انجلوس.
وقال هومان في تصريحات لشبكة (ان بي سي) الإخبارية "إن إيواء وإخفاء أجنبي غير شرعي عن علم يعد جناية كما يعد عرقلة جهات إنفاذ القانون عن أداء عملها جناية أيضا".
واتهم حاكم الولاية جافين نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس بإنشاء ما وصفه ب "ملاذ آمن للمجرمين" مضيفا أن أيا منهما ليس معفيا من "الاعتقال المحتمل".
وقال إن العمليات الفيدرالية ضد المهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مهاجرا غير شرعي من قبل ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس السبت مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لأول مرة منذ 30 عاما وذلك لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على أنشطة الهجرة في لوس أنجلوس.
من جهتها قالت وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم إن نشر عناصر الحرس الوطني جاء للحفاظ على الأمن وسط التوترات المستمرة بين سلطات الهجرة والمتظاهرين نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت نويم في تصريحات لشبكة (سي بي اس) ان "هؤلاء الجنود مدربين خصيصا لهذا النوع من حالات الحشود لضمان سلمية الاحتجاجات وعدم خروجها عن مسارها".
وانتقدت الحاكم نيوسوم رئيس وعمد لوس أنجلوس كارين باس وشرطة لوس أنجلوس على رد فعلهم على احتجاجات نهاية هذا الأسبوع ضد عمليات الهجرة في المنطقة.
من جهته قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ان الرئيس ترامب "قام بالضبط بما يجب القيام به" مشيدا بقراره نشر الفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي لاحتجاجات لوس انجلوس.
واضاف جونسون في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز) "هذه قوانين اتحادية وعلينا الحفاظ على سيادة القانون" منتقدا ما اظهره حاكم كاليفورنيا من "عجز او عدم رغبة في القيام بما هو ضروري هناك".
واكد ان الرئيس ترامب لديه "القيادة الحقيقية والسلطة والمسؤولية للقيام بذلك".
في غضون ذلك ذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان حاكم كاليفورنيا اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب استمرت 40 دقيقة قبيل قرار الرئيس الامريكي نشر عناصر من الحرس الوطني في الولاية حيث تناولت بدء تطبيق قوانين الهجرة على نطاق واسع في لوس انجلوس.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارولين ليفيت قد قالت في تصريح صحفي إن إدارة الرئيس ترامب "لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم".
وتجددت الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين أفراد أمن ومحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة حيث استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان ان "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وعمدوا على تشويه المباني".
وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية أمس السبت عمليات تفتيش في ثلاث موقع في الولاية أسفرت عن اعتقال مالا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة الرئيس دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية. (النهاية)

أ م م / م م ج


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