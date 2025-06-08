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وزارة الداخلية: تسليم 4520 جواز سفر المادة 8..ومستمرون في عطلة العيد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 8 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد أنه جرى تسليم 4520 جواز سفر "المادة الثامنة" حتى الآن إلى زوجات المواطنين الكويتيين اللاتي سحبت منهن الجنسية الكويتية منبهة إلى أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى في تسليم جوازات سفر "المادة الثامنة" الجاهزة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بذلك يتبقى 3210 جوازات جاهزة وقد جرى إشعار المعنيين عبر "تطبيق سهل" لاستلامها من أصل 7730 جواز سفر للمادة الثامنة.
وتابعت أن فرق العمل في إدارة الجنسية تواصل جهودها لضمان تقديم الخدمة خلال فترة العطلة الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة إشعارات "تطبيق سهل" التي ترسل لإشعارهم بجاهزية الجواز والتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستلام الجوازات. (النهاية) ع ج ر / ه س ص
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بذلك يتبقى 3210 جوازات جاهزة وقد جرى إشعار المعنيين عبر "تطبيق سهل" لاستلامها من أصل 7730 جواز سفر للمادة الثامنة.
وتابعت أن فرق العمل في إدارة الجنسية تواصل جهودها لضمان تقديم الخدمة خلال فترة العطلة الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة إشعارات "تطبيق سهل" التي ترسل لإشعارهم بجاهزية الجواز والتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستلام الجوازات. (النهاية) ع ج ر / ه س ص
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