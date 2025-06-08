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وزارة الداخلية: تسليم 4520 جواز سفر المادة 8..ومستمرون في عطلة العيد

وزارة الداخلية: تسليم 4520 جواز سفر المادة 8..ومستمرون في عطلة العيد

2025-06-08 11:14:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 8 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد أنه جرى تسليم 4520 جواز سفر "المادة الثامنة" حتى الآن إلى زوجات المواطنين الكويتيين اللاتي سحبت منهن الجنسية الكويتية منبهة إلى أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى في تسليم جوازات سفر "المادة الثامنة" الجاهزة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بذلك يتبقى 3210 جوازات جاهزة وقد جرى إشعار المعنيين عبر "تطبيق سهل" لاستلامها من أصل 7730 جواز سفر للمادة الثامنة.
وتابعت أن فرق العمل في إدارة الجنسية تواصل جهودها لضمان تقديم الخدمة خلال فترة العطلة الرسمية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة إشعارات "تطبيق سهل" التي ترسل لإشعارهم بجاهزية الجواز والتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستلام الجوازات. (النهاية) ع ج ر / ه س ص

MENAFN08062025000071011013ID1109650041

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