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الأرصاد السعودية: الحج يودع الصيف.. والعودة بعد ربع قرن

الأرصاد السعودية: الحج يودع الصيف.. والعودة بعد ربع قرن

2025-06-08 11:14:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 6 (كونا) -- قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني اليوم الأحد إن موسم حج هذا العام يعد "نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن القحطاني قوله إن مواسم الحج الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع تليها ثمان أخرى في فصل الشتاء ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عاما.
وأوضح ان هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالا خلال المواسم المقبلة. (النهاية)

ف ن / ه س ص


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