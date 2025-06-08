الأرصاد السعودية: الحج يودع الصيف.. والعودة بعد ربع قرن

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الأرصاد السعودية: الحج يودع الصيف.. والعودة بعد ربع قرن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 6 (كونا) -- قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني اليوم الأحد إن موسم حج هذا العام يعد "نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن القحطاني قوله إن مواسم الحج الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع تليها ثمان أخرى في فصل الشتاء ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عاما.
وأوضح ان هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالا خلال المواسم المقبلة. (النهاية)
ف ن / ه س ص
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن القحطاني قوله إن مواسم الحج الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع تليها ثمان أخرى في فصل الشتاء ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عاما.
وأوضح ان هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالا خلال المواسم المقبلة. (النهاية)
ف ن / ه س ص
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