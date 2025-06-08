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صورة اليوم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق
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