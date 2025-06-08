موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تعلن عن هبوط آمن لإحدى الطائرات في مطار الكويت الدولي بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها حيث تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة وتؤكد عدم تأثر الرحلات المجدولة في المطار.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن أنه جرى تسليم 4520 جواز سفر "المادة الثامنة" حتى الآن إلى زوجات المواطنين الكويتيين التي سحبت منهن الجنسية الكويتية وأن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى في تسليم جوازات سفر "المادة الثامنة" الجاهزة.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 108 فلسطينيين وإصابة 393 آخرين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متعددة في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.

بيروت - لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة آخرين من جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.

واشنطن – الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا بمن فيهم حاكم الولاية من الاعتقال والمساءلة إذا ما استمروا في عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين وذلك في أعقاب أوامر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد هذه المداهمات.

الجزائر - رواندا تعلن انسحابها بشكل رسمي من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) بسبب حرمانها من الرئاسة الدورية للمجموعة وفي ضوء الخلافات مع الكونغو الديمقراطية. (النهاية) م م ج