موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تعلن عن هبوط آمن لإحدى الطائرات في مطار الكويت الدولي بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها حيث تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة وتؤكد عدم تأثر الرحلات المجدولة في المطار.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن أنه جرى تسليم 4520 جواز سفر "المادة الثامنة" حتى الآن إلى زوجات المواطنين الكويتيين التي سحبت منهن الجنسية الكويتية وأن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستمرة خلال عطلة عيد الأضحى في تسليم جوازات سفر "المادة الثامنة" الجاهزة.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 108 فلسطينيين وإصابة 393 آخرين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متعددة في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.
بيروت - لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة آخرين من جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.
واشنطن – الإدارة الأمريكية تحذر مسؤولي كاليفورنيا بمن فيهم حاكم الولاية من الاعتقال والمساءلة إذا ما استمروا في عرقلة مداهمات تستهدف مهاجرين غير شرعيين وذلك في أعقاب أوامر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضد هذه المداهمات.
الجزائر - رواندا تعلن انسحابها بشكل رسمي من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) بسبب حرمانها من الرئاسة الدورية للمجموعة وفي ضوء الخلافات مع الكونغو الديمقراطية. (النهاية) م م ج
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