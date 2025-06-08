إيران المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد لا يتضمن رفع العقوبات

إيران المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد لا يتضمن رفع العقوبات
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران لا يتضمن رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".
واضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ايران، فعليه أن يغير نهجه".
من جهة اخرى، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين طهران خلال اجتماع يعقده في يونيو الجاري.وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود"، وذلك ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن الرد المحتمل على أي قرار ضد طهران تتخذه الوكالة الدولية.
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