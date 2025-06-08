إيران المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد لا يتضمن رفع العقوبات

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران لا يتضمن رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".

واضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ايران، فعليه أن يغير نهجه".

من جهة اخرى، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين طهران خلال اجتماع يعقده في يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود"، وذلك ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن الرد المحتمل على أي قرار ضد طهران تتخذه الوكالة الدولية.