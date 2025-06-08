الجيش الإسرائيلي يسيطر على سفينة المساعدات (مادلين) المتجهة لغزة ويعتقل جميع من على متنها

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الجيش الإسرائيلي يسيطر على سفينة المساعدات (مادلين) المتجهة لغزة ويعتقل جميع من على متنها
(MENAFN- Al-Anbaa)
اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان قوات كوماندوز خاصة من البحرية الإسرائيلية صعدت الى السفينة (مادلين) التي تحمل موجات إغاثة ومساعدات إنسانية إلى غزة وأنه تم اعتقال جميع النشطاء الموجودين على متن السفينة.ونقلت قناتا العربية والجزيرة الفضائيتان عن تحالف أسطول الحرية قوله ان مسيرات إسرائيلية القت مادة بيضاء سائلة على متن السفينة قبل ان تقتحمها قولت من البحرية الإسرائيلية. وقالت القناة ال14 الإسرائيلية ان السفينة لم تستجيب للتحذيرات التي وجهت إليها بتغيير مسارها مسيرة إلى أنه تمت السيطرة عل. (مادلين) لانها ''دخلت منطقة خطرة محظورة).
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