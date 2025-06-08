  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الإسرائيلي يسيطر على سفينة المساعدات (مادلين) المتجهة لغزة ويعتقل جميع من على متنها

الجيش الإسرائيلي يسيطر على سفينة المساعدات (مادلين) المتجهة لغزة ويعتقل جميع من على متنها

2025-06-08 11:12:36
(MENAFN- Al-Anbaa)

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان قوات كوماندوز خاصة من البحرية الإسرائيلية صعدت الى السفينة (مادلين) التي تحمل موجات إغاثة ومساعدات إنسانية إلى غزة وأنه تم اعتقال جميع النشطاء الموجودين على متن السفينة.

ونقلت قناتا العربية والجزيرة الفضائيتان عن تحالف أسطول الحرية قوله ان مسيرات إسرائيلية القت مادة بيضاء سائلة على متن السفينة قبل ان تقتحمها قولت من البحرية الإسرائيلية. وقالت القناة ال14 الإسرائيلية ان السفينة لم تستجيب للتحذيرات التي وجهت إليها بتغيير مسارها مسيرة إلى أنه تمت السيطرة عل. (مادلين) لانها ''دخلت منطقة خطرة محظورة).

MENAFN08062025000130011022ID1109650010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث