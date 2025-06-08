الجيش الإسرائيلي يسيطر على سفينة المساعدات (مادلين) المتجهة لغزة ويعتقل جميع من على متنها

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان قوات كوماندوز خاصة من البحرية الإسرائيلية صعدت الى السفينة (مادلين) التي تحمل موجات إغاثة ومساعدات إنسانية إلى غزة وأنه تم اعتقال جميع النشطاء الموجودين على متن السفينة.

ونقلت قناتا العربية والجزيرة الفضائيتان عن تحالف أسطول الحرية قوله ان مسيرات إسرائيلية القت مادة بيضاء سائلة على متن السفينة قبل ان تقتحمها قولت من البحرية الإسرائيلية. وقالت القناة ال14 الإسرائيلية ان السفينة لم تستجيب للتحذيرات التي وجهت إليها بتغيير مسارها مسيرة إلى أنه تمت السيطرة عل. (مادلين) لانها ''دخلت منطقة خطرة محظورة).