أحمد عادي ينضم لـ الأزرق بدلاً من الرشيدي

‏صرح مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عبدالرحمن الموسى، بأن مدرب الأزرق الارجنتيني خوان بيتزي قرر استدعاء حارس المرمى أحمد عادي بدلاً من خالد الرشيدي الذي سيغيب عن مباراة كوريا الجنوبية للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة فلسطين.‏وأكد مدير المنتخب أن أحمد عادي التحق بصفوف المنتخب في العاصمة سيئول، وذلك استعدادا للقاء المنتخب الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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