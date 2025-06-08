أمن الطرق يعلن جاهزيته لمغادرة الحجاج بعد أداء مناسكهم

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أمن الطرق يعلن جاهزيته لمغادرة الحجاج بعد أداء مناسكهم
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها الأمنية لموسم حج هذا العام، والمتمثلة في تأمين حركة مغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم مناسك الحج، وذلك ضمن منظومة أمنية وخدمية متكاملة.
وأكدت القوات أن مغادرة الحجاج ترتكز على تسهيل حركتهم عبر الطرق السريعة والمنافذ المؤدية إلى المدينة المنورة، والمنافذ الحدودية والمطارات، مع تعزيز التواجد الأمني الميداني في النقاط الحيوية ومحاور الطرق الرئيسة.
وشملت الجاهزية، نشر مركبات أمن الطرق المزودة بتقنيات حديثة لرصد الحالات الطارئة، وتفعيل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم الفوري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم حركة حافلات النقل وتوجيه المركبات لتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية، وتقديم الإرشاد والمساعدة الميدانية للحجاج، وتكثيف الرقابة على مداخل ومخارج مكة المكرمة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في سلامة الحركة.
وتأتي الجاهزية استمرارًا للجهود التي بذلتها القوات الخاصة لأمن الطرق في موسم الحج لسلامة ضيوف الرحمن، وأن تكون رحلتهم الإيمانية آمنة وميسرة حتى لحظة مغادرتهم.
وأكدت القوات أن مغادرة الحجاج ترتكز على تسهيل حركتهم عبر الطرق السريعة والمنافذ المؤدية إلى المدينة المنورة، والمنافذ الحدودية والمطارات، مع تعزيز التواجد الأمني الميداني في النقاط الحيوية ومحاور الطرق الرئيسة.
وشملت الجاهزية، نشر مركبات أمن الطرق المزودة بتقنيات حديثة لرصد الحالات الطارئة، وتفعيل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم الفوري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم حركة حافلات النقل وتوجيه المركبات لتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية، وتقديم الإرشاد والمساعدة الميدانية للحجاج، وتكثيف الرقابة على مداخل ومخارج مكة المكرمة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في سلامة الحركة.
وتأتي الجاهزية استمرارًا للجهود التي بذلتها القوات الخاصة لأمن الطرق في موسم الحج لسلامة ضيوف الرحمن، وأن تكون رحلتهم الإيمانية آمنة وميسرة حتى لحظة مغادرتهم.
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