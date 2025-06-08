  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمن الطرق يعلن جاهزيته لمغادرة الحجاج بعد أداء مناسكهم

أمن الطرق يعلن جاهزيته لمغادرة الحجاج بعد أداء مناسكهم

2025-06-08 11:08:49
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها الأمنية لموسم حج هذا العام، والمتمثلة في تأمين حركة مغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم مناسك الحج، وذلك ضمن منظومة أمنية وخدمية متكاملة.
وأكدت القوات أن مغادرة الحجاج ترتكز على تسهيل حركتهم عبر الطرق السريعة والمنافذ المؤدية إلى المدينة المنورة، والمنافذ الحدودية والمطارات، مع تعزيز التواجد الأمني الميداني في النقاط الحيوية ومحاور الطرق الرئيسة.
وشملت الجاهزية، نشر مركبات أمن الطرق المزودة بتقنيات حديثة لرصد الحالات الطارئة، وتفعيل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم الفوري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم حركة حافلات النقل وتوجيه المركبات لتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية، وتقديم الإرشاد والمساعدة الميدانية للحجاج، وتكثيف الرقابة على مداخل ومخارج مكة المكرمة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في سلامة الحركة.
وتأتي الجاهزية استمرارًا للجهود التي بذلتها القوات الخاصة لأمن الطرق في موسم الحج لسلامة ضيوف الرحمن، وأن تكون رحلتهم الإيمانية آمنة وميسرة حتى لحظة مغادرتهم.

MENAFN08062025000089011017ID1109650008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث