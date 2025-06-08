  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج في جميع المنافذ الدولية

الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج في جميع المنافذ الدولية

2025-06-08 11:08:49
(MENAFN- Al Watan) أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية، الجوية والبرية والبحرية، وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ اللّه عليهم بأداء مناسك الحج.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت اللّه الحرام بكل يسر وسهولة.

MENAFN08062025000089011017ID1109650007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث