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أمن الحج والعمرة بالمدينة يستكمل استعداداته لاستقبال الحجاج

أمن الحج والعمرة بالمدينة يستكمل استعداداته لاستقبال الحجاج

2025-06-08 11:08:49
(MENAFN- Al Watan) أنهت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ضمن خطة أمنية تنظيمية شاملة تهدف إلى تسهيل وصولهم وتنقلهم بأمان وطمأنينة.
وأكدت القوات أن الخطط الميدانية تركز على تنظيم حركة الحجاج وتسهيل دخولهم وخروجهم من المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام. كما تشمل الاستعدادات تعزيز الوجود الأمني في جميع المحاور الرئيسة، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية والظروف الاستثنائية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

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