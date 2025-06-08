أمن الحج والعمرة بالمدينة يستكمل استعداداته لاستقبال الحجاج

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أمن الحج والعمرة بالمدينة يستكمل استعداداته لاستقبال الحجاج
(MENAFN- Al Watan) أنهت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ضمن خطة أمنية تنظيمية شاملة تهدف إلى تسهيل وصولهم وتنقلهم بأمان وطمأنينة.
وأكدت القوات أن الخطط الميدانية تركز على تنظيم حركة الحجاج وتسهيل دخولهم وخروجهم من المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام. كما تشمل الاستعدادات تعزيز الوجود الأمني في جميع المحاور الرئيسة، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية والظروف الاستثنائية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
وأكدت القوات أن الخطط الميدانية تركز على تنظيم حركة الحجاج وتسهيل دخولهم وخروجهم من المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام. كما تشمل الاستعدادات تعزيز الوجود الأمني في جميع المحاور الرئيسة، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية والظروف الاستثنائية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
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