اسرائيل تسيطر على سفينة كسر الحصار مادلين وتقتادها لميناء اشدود وتؤكد انها سترحل طاقمها

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلنت اسرائيل فجر اليوم الاثنين سيطرة البحرية الاسرائيلية على سفينة مادلين لكسر الحصار ضمن اسطول الحرية بعد اقترابها من المياه الإقليمية الاسرائيلية خلال توجهها لقطاع غزة لايصال مساعدات غذائية وادوية حيث قامت باعتقال طاقم السفينة وعدد من المتضامنين الدوليين وعددهم ١٢ فرد.

من ناحيته أعلن تحالف أسطول الحرية، فجر اليوم الإثنين، أن المتطوعين على متن السفينة "مادلين" "تعرضوا للاختطاف من قبل قوات إسرائيلية"،

ودعا التحالف إلى ممارسة ضغوط عاجلة على وزارات الخارجية المعنية لضمان سلامة النشطاء وتأمين الإفراج عنهم.

وأفادت مصادر من تحالف أسطول الحرية بانقطاع الاتصال تمامًا مع السفينة "مادلين"، فجر الإثنين، وأوضحت أن قوات من جيش الاحتلال صعدت على متنها واعتقلت طاقمها، في وقت كانت تواصل فيه الإبحار نحو شواطئ قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية.

وذكرت تقارير إسرائيلية، فجر الإثنين، بأن قوات من وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" التابعة للجيش الإسرائيلي سيطرت على السفينة "مادلين" في عرض البحر، واقتادتها باتجاه ميناء أسدود، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف أي من الجانبين.

ووسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فوق السفينة "مادلين" واستفزازات شملت رش مادة بيضاء غير معروفة على سطحها، أفاد تحالف أسطول الحرية، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتشويش على موجات الاتصال الخاصة بالسفينة المتجهة إلى غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فجر الإثنين، إن السفينة "مادلين" التي سيطر عليها جيش الاحتلال خلال توجهها إلى قطاع غزة، "تسير بأمان نحو السواحل الإسرائيلية"، وقالت إنه من المتوقع أن يتم "إعادة" الناشطين الذين كانوا متنها إلى دولهم.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وسقت سابق أن سلاح البحرية تواصل مع طاقم السفينة عبر نظام اتصالات مدني دولي، وأصدر تعليمات بتغيير مسارها بدعوى اقترابها من "منطقة محظورة"، وذلك تمهيدا لـ"السيطرة" على السفينة.

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية المشاركين في سفينة "مادلين" المتجهة نحو قطاع غزة بالسعي لتحقيق "دعاية إعلامية" وليس تقديم مساعدات إنسانية، وفقًا لبيان صادر عنها باللغة الإنجليزية فجر الإثنين.

وتابعت "المنطقة البحرية قبالة شواطئ غزة مغلقة أمام حركة السفن. اليخت يدّعي أنه يحمل مساعدات إنسانية، لكنه في الواقع مجرد حيلة إعلامية لأغراض دعائية". وأضافت "ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية، وإرسال المساعدات من خلال الآليات المتاحة، وليس عبر أعمال استفزازية".

النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ريما حسن بثّت تسجيلاً مصورًا من على متن السفينة، يُسمع فيه صوت صافرات الإنذار، وكتبت: "إنهم هنا"؛ فيما أفاد الناشط تياغو أفيلا من على متن السفينة: "نحن محاصرون الآن بواسطة سفن الجيش الإسرائيلي".

وقالت حسن، من على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة، إن طائرة مسيّرة حلّقت فوق السفينة، وألقت سائلًا أبيض على من كانوا على متنها. وأفاد الناشط أفيلا بأن "المادة السائلة البيضاء التي ألقتها المسيرات تهدف لتخويف الركاب وتعمل على تحديد رؤية القارب".

من ناحيته قال الناشط تياغو أفيلا، أحد المشاركين على متن السفينة، في تصريحات صدرت عنه فجر الإثنين، إن الزوارق اقتربت من "مادلين" في المياه الإقليمية قرب السواحل المصرية، لكنها لم تبادر بأي اتصال أو تدخل، وغادرت دون احتكاك.

وقالت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، في تصريحات تلفزيونية، إن القارب "مادلين" لم يشكّل أي تهديد أمني لإسرائيل، مشددة على أن الأخيرة "لا تملك أي سلطة قانونية لإيقافه في المياه الدولية".

وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ألبانيزي، قد أعلنت في وقت سابق فجر الإثنين، أن خمسة زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية طوّقت السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية والمتجهة إلى قطاع غزة.

وأشارت ألبانيزي إلى أن قبطان السفينة وجّه نداءً للفريق بالتحلّي بالهدوء، والجلوس في أماكنهم، وارتداء سترات النجاة. كما أبلغ طاقم "مادلين" القوات الإسرائيلية بأن السفينة تحمل مساعدات إنسانية، وأنهم ينوون مغادرتها بسلام.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن عناصر وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13" أجروا استعدادات للسيطرة على سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية، قبيل اقترابها من سواحل قطاع غزة.

ووفقا للتقارير، "إذا امتثل الناشطون للمطالب، سيتم إطلاق سراحهم. أما إذا رفضوا الاستجابة، فسيُنفذ مقاتلو 'شاييطت 13' عملية السيطرة على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود"، تمهيدا لترحيلهم جوا.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اتخذت قرارًا بتنفيذ عملية سيطرة "هادئة" على السفينة "مادلين"، خلال الساعات القريبة. وبحسب التقرير، سيتم سحب السفينة إلى ميناء "أسدود"، ثم ترحيل الناشطين بسرعة عبر طائرة إلى الدولة التي قدموا منها؛ دون تحديد موعد دقيق للعملية أو عدد المشاركين فيها.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيليية ("كان 11")، مساء الأحد، أن عناصر وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية (شاييطت 13) أجروا تدريبات تحاكي "سيطرة غير عنيفة" على السفينة "مادلين"، ولفتت إلى توقعات بأن تكون السفينة على مقربة من شواطئ غزة الليلة.

ونقلت "كان 11" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، مساء امس الأحد، قوله "سوف نسيطر على السفينة بطريقة غير عنيفة، نعتقلهم ثم نرحلهم إلى الخارج في الليلة نفسها"، وأشارت إلى تقديرات إسرائيلية بأن العملية ستكون موثقة ومُتَابعة في بث مباشر عالمي واسع الانتشار.