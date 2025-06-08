أوسيمين يرفض الانتقال للهلال السعودي

خبرني - أكدت تقارير صحافية سعودية، اليوم الأحد، أن مهاجم نادي نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، رفض الانضمام إلى فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الاستثنائية.

قالت صحيفة الرياضية السعودية: "وكيل أعمال أوسيمين أبلغ إدارة الهلال رفض اللاعب عرضاً ضخماً بقيمة 40 مليون يورو سنوياً، رغم وجود اتفاق مبدئي مع ناديه الإيطالي على إتمام الصفقة".

وأضافت: "بهذا القرار تتعثر صفقة انتقال النيجيري للزعيم السعودي بعد مفاوضات ماراثونية بدأت منتصف مايو (أيار) الماضي، وتخللتها العديد من العقبات نتيجة مزايدات من جانب اللاعب والنادي".

وتابعت: "كانت الإدارة الهلالية رفعت عرضها المالي لتلبية مطالب أوسيمين الشخصية، وبلغت آخر عروضها 30 مليون دولار سنوياً، عقب اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس مع وكيل أعماله".

وأكملت: "رغم الخطوة التصعيدية التي قام بها الهلال مؤخراً برفع قيمة العرض إلى 40 مليون يورو سنوياً للاعب، مع عرض 70 مليون يورو لنادي نابولي، فإن الرد النهائي جاء بالرفض، ليغلق الباب أمام انتقال النجم النيجيري إلى الدوري السعودي".

وكان الهلال يطمح إلى ضم أوسيمين لتدعيم خط الهجوم قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق بمواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في 18 يونيو (حزيران) الجاري، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً فريقي سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.