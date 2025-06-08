اليوم.. ختام دوري ملحق الصعود والهبوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬20‭ ‬مساء‭. ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬الحالة‭ ‬سيواجه‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬واللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬البحرين‭ ‬سيلتقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬‮ ‬

ويتصدر‭ ‬دوري‭ ‬الملحق‭ ‬الحالة‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والبحرين‭ ‬ثانيا‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وعالي‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وبالمركز‭ ‬الأخير‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أيضا‭.‬

ويدخل‭ ‬فريقا‭ ‬الحالة‭ ‬والبحرين‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬وأمامهما‭ ‬خياران‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬القادم،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬فريقا‭ ‬عالي‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬غير،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوزهما‭ ‬ستلجأ‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصير‭ ‬الفريقين‭ ‬الصاعدين‭.‬‮ ‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بتعادل‭ ‬البحرين‭ ‬والحالة‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬عالي‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬0-0‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬1-0‭).‬‮ ‬