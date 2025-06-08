اليوم.. ختام دوري ملحق الصعود والهبوط
تختتم اليوم الاثنين منافسات دوري ملحق الصعود والهبوط لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراتين في نفس التوقيت عند الساعة 7:20 مساء. وفي اللقاء الأول الحالة سيواجه عالي على استاد البحرين الوطني، واللقاء الآخر البحرين سيلتقي مدينة عيسى على استاد مدينة خليفة الرياضية.
ويتصدر دوري الملحق الحالة برصيد 4 نقاط، والبحرين ثانيا بذات الرصيد 4 نقاط بفارق الأهداف، وعالي ثالثا برصيد نقطة واحدة، وبالمركز الأخير مدينة عيسى برصيد نقطة واحدة أيضا.
ويدخل فريقا الحالة والبحرين الجولة الثالثة والأخيرة وأمامهما خياران لكل منهما الفوز أو التعادل على أقل تقدير للصعود إلى دوري ناصر الممتاز للموسم القادم، بينما يدخل فريقا عالي ومدينة عيسى المباراة من أجل الفوز ولا غير، وفي حال فوزهما ستلجأ الفرق الأربعة إلى حسابات فارق الأهداف لمعرفة مصير الفريقين الصاعدين.
وجاءت نتائج الجولة الأولى بتعادل البحرين والحالة (1-1)، وتعادل عالي مع مدينة عيسى (0-0)، أما الجولة الثانية فقد فاز فيها الحالة على مدينة عيسى (4-1)، وفاز البحرين على عالي (1-0).
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