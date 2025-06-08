اعتماد القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة

اعتماد القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة
اعتمدت لجنة المنتخبات باتحاد السلة القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة للاستحقاقات القادمة وضمت القائمة 18 لاعبا وهم : عبدالقادر ثاني، مرتضى سلمان، مصطفى حسين، مزمل أمير، إليجاه توماس، محمد غازي، حمد فيصل ، علي حسين، أحمد بن دينة، جاكار سامبسون، محمود عباس، أحمد سلمان، صباح حسين، علي جابر، محمد أمير، محمد ناصر، علي حسين، ووين شيزم.
وشهدت القائمة وجود عديد من الوجوه الشابة الواعدة، بالإضافة إلى انضمام ثلاثة محترفين من المتوقع أن يتم المفاضلة بينهم في الفترة القادمة.
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