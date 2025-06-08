اعتماد القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

اعتمدت‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬باتحاد‭ ‬السلة‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬لمنتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬18‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭ : ‬عبدالقادر‭ ‬ثاني،‭ ‬مرتضى‭ ‬سلمان،‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬مزمل‭ ‬أمير،‭ ‬إليجاه‭ ‬توماس،‭ ‬محمد‭ ‬غازي،‭ ‬حمد‭ ‬فيصل‭ ‬،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دينة،‭ ‬جاكار‭ ‬سامبسون،‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬صباح‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬ووين‭ ‬شيزم‭.‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬وجود‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬الواعدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انضمام‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬المفاضلة‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬