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أغيري غاضب من هزيمة المكسيك

أغيري غاضب من هزيمة المكسيك

2025-06-08 08:05:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

سولت‭ ‬لايك‭ ‬سيتي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬السويسري‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬رايس‭-‬إيكيلس‭ ‬ستاديوم‭ ‬في‭ ‬سولت‭ ‬لايك‭ ‬سيتي‭ ‬الامريكية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬إل‭ ‬تري‮»‬‭ ‬خافيير‭ ‬أغيري‭ ‬الذي‭ ‬عبرّ‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬بلاده‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬استعدادات‭ ‬المكسيك‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬كونكاكاف‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬سقوط‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬أغيري‭ ‬كان‭ ‬مدويا‭ ‬أمام‭ ‬سويسرا‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬مورات‭ ‬ياكين‭ (‬50‭ ‬عاما‭).‬

وقال‭ ‬أغيري‭ ‬البالغ‭ ‬66‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تستقبل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تهدأ‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬المنزل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ارتكبنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء،‭ ‬جماعيا‭ ‬وفرديا،‭ ‬وعندما‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬ضد‭ ‬فرق‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى،‭ ‬تُعاقب‮»‬‭. ‬

وتقدمت‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭ ‬عندما‭ ‬أرسل‭ ‬ريكاردو‭ ‬رودريغيز‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬بريل‭ ‬إمبولو‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬راوول‭ ‬رانخيل‭. ‬وحرم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬السويسري‭ ‬غريغور‭ ‬كوبل‭ ‬منتخب‭ ‬المكسيك‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬29‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬بصدره‭ ‬لتسديدة‭ ‬سانتياغو‭ ‬خيمينيس‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭. ‬وسدد‭ ‬المكسيكي‭ ‬فينسنت‭ ‬سييرو‭ ‬كرة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34،‭ ‬بينما‭ ‬تصدى‭ ‬رانجيل‭ ‬لتسديدة‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬سيلفان‭ ‬فيدمر‭. ‬وأدرك‭ ‬خيمينيس‭ ‬التعادل‭ ‬للمكسيك‭ ‬برأسية‭ (‬51‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬سويسرا‭ ‬استعادت‭ ‬الأفضلية‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬زكي‭ ‬أمدوني‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭. ‬

وسجل‭ ‬دان‭ ‬ندوي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬ضيقة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬فابيان‭ ‬ريدر‭ (‬71‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬المكسيك‭ ‬منحت‭ ‬نفسها‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬أنخيل‭ ‬سيبولفيدا‭ ‬كرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬اللمسة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬كوبل‭ (‬75‭). ‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬اندفاع‭ ‬المكسيك‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬التعادل،‭ ‬نجح‭ ‬السويسريون‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الرابع‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬ريدر‭ ‬كرة‭ ‬ساقطة‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬90‭). ‬

ويواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بينما‭ ‬تلعب‭ ‬سويسرا‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ناشفيل‭.‬

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