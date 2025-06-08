أغيري غاضب من هزيمة المكسيك

أغيري غاضب من هزيمة المكسيك
سولت لايك سيتي – (أ ف ب): تلقى المنتخب المكسيكي خسارة قاسية أمام نظيره السويسري 4-2 في مباراة ودية أقيمت في رايس-إيكيلس ستاديوم في سولت لايك سيتي الامريكية، ما أثار غضب مدرب «إل تري» خافيير أغيري الذي عبرّ عن عدم رضاه من أداء بلاده.
وتأتي هذه المباراة ضمن إطار استعدادات المكسيك لمسابقة الكأس الذهبية كونكاكاف التي تنطلق هذا الشهر، إلّا أن سقوط رجال المدرب أغيري كان مدويا أمام سويسرا التي يشرف عليها المدرب مورات ياكين (50 عاما).
وقال أغيري البالغ 66 عاما: «عندما تستقبل أربعة أهداف، عليك أن تهدأ وتعود إلى التدريب في المنزل».
وأضاف: «ارتكبنا العديد من الأخطاء، جماعيا وفرديا، وعندما تفعل ذلك ضد فرق بهذا المستوى، تُعاقب».
وتقدمت سويسرا في الدقيقة 20 عندما أرسل ريكاردو رودريغيز تمريرة طويلة إلى بريل إمبولو الذي سددها في مرمى الحارس راوول رانخيل. وحرم حارس المرمى السويسري غريغور كوبل منتخب المكسيك من التسجيل في الدقيقة 29 عندما تصدى بصدره لتسديدة سانتياغو خيمينيس من مسافة قريبة. وسدد المكسيكي فينسنت سييرو كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 34، بينما تصدى رانجيل لتسديدة خطيرة من سيلفان فيدمر. وأدرك خيمينيس التعادل للمكسيك برأسية (51)، لكن سويسرا استعادت الأفضلية بعد 13 دقيقة بتسديدة من البديل زكي أمدوني من مسافة قريبة.
وسجل دان ندوي الهدف الثالث بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة رائعة من فابيان ريدر (71)، لكن المكسيك منحت نفسها بعض الأمل عندما سدد أنخيل سيبولفيدا كرة رائعة من اللمسة الأولى في مرمى كوبل (75).
لكن مع اندفاع المكسيك بحثا عن التعادل، نجح السويسريون في تسجيل الرابع بعدما سدد ريدر كرة ساقطة من حافة منطقة الجزاء في الشباك (90).
ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره التركي غدا الثلاثاء في ولاية كارولينا الشمالية، بينما تلعب سويسرا أمام الولايات المتحدة في ناشفيل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
17 تموز موعداً لـ"سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026"
الربيعة يقف ميدانيًا على جاهزية مشروع إثراء المشاعر في منى
قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة
الدفاع اليابانية: حاملة طائرات صينية تبحر قرب جزيرة في شرق اليابان لأول مرة
الأمير هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج استحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر يعود بالنفع على الحجاج وييسر أداء المناسك ومحل إشادة وتقدير وثناء الجميع
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج