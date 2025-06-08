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ريبيرو: لدينا طموحات في مونديال الأندية

ريبيرو: لدينا طموحات في مونديال الأندية

2025-06-08 08:05:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬ريبيرو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬باتشوكا‭ ‬الودية،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الفريقين‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭. ‬

وقال‭ ‬ريبيرو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬وسوف‭ ‬يستغلها‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬والتجهيز‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نستعد‭ ‬بقوة‭ ‬لمواجهة‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مراحل‭ ‬الجاهزية‭ ‬قبل‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬نحاول‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات،‭ ‬ولم‭ ‬نتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الشكل‭ ‬النهائي‭ ‬للتشكيل،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬كانت‭ ‬قصيرة‭ ‬للغاية‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬المهمة،‭ ‬وسوف‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬العناصر‭ ‬المتاحة،‭ ‬وما‭ ‬يهمنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬متماشيا‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬نركز‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بحجم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬ولمرحلة‭ ‬متقدمة،‭ ‬وأن‭ ‬الأهلي‭ ‬سوف‭ ‬يصب‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬محدود،‭ ‬والمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية،‭ ‬والفوز‭ ‬بها‭ ‬يمنح‭ ‬دوافع‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وأن‭ ‬لكل‭ ‬مواجهة‭ ‬حسابات‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اختيار‭ ‬التشكيل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬والمجموعة‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬مباراة،‭ ‬ومباراة‭ ‬باتشوكا‭ ‬مهمة‭ ‬لرؤية‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وأعرف‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬جيدا‭ ‬بعدما‭ ‬درستهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬عند‭ ‬اللعب‭ ‬ضدهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬سوف‭ ‬يصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬مناسب‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭.. ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬تصبح‭ ‬الأمور‭ ‬أفضل،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬واللاعبين‭ ‬سوف‭ ‬يتطورون‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬لأنهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مثالية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خبراتهم‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وأنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والإضافة‭ ‬للقوام‭ ‬الخاص‭ ‬بالمباريات،‭ ‬وأن‭ ‬الجهاز‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي،‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬متاح‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬الحسابات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬مشاركة‭ ‬أحمد‭ ‬مصطفى‭ ‬زيزو‭ ‬في‭ ‬التدريبات،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬

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