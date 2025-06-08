ريبيرو: لدينا طموحات في مونديال الأندية

ريبيرو: لدينا طموحات في مونديال الأندية
القاهرة – (د ب أ): أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية الفريق لخوض مباراة باتشوكا الودية، التي تجمع الفريقين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.
وقال ريبيرو في مؤتمر صحفي إن المباراة مهمة للغاية وسوف يستغلها الفريق بشكل مناسب في التحضير والتجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف: «نستعد بقوة لمواجهة افتتاح كأس العالم للأندية إلى جانب التعرف على المنافس بشكل أكبر، للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل اللقاء».
وأوضح: «منذ أن وصلنا إلى هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين بشكل كاف من خلال التدريبات، ولم نتوصل إلى الشكل النهائي للتشكيل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ تولي المهمة، وسوف نعمل على استغلال العناصر المتاحة، وما يهمنا أن يكون أداء اللاعبين متماشيا بشكل سريع مع الجوانب الفنية التي نركز عليها».
وشدد على أن أي فريق يشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى لتحقيق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة، وأن الأهلي سوف يصب تركيزه على كل مباراة بشكل مستقل، حتى يمكن أن يصل لتحقيق أهدافه.
وقال إن عدد المباريات محدود، والمباراة الأولى تكون مهمة للغاية، والفوز بها يمنح دوافع للاستمرار في المنافسة بشكل أفضل، وأن لكل مواجهة حسابات مختلفة، من أجل تحقيق أفضل النتائج.
وأضاف: «اختيار التشكيل بشكل عام يجري العمل عليه من خلال تحليل أداء اللاعبين، والمجموعة المناسبة لكل مباراة، ومباراة باتشوكا مهمة لرؤية اللاعبين على أرض الواقع، وأعرف لاعبي الأهلي جيدا بعدما درستهم بشكل جيد عند اللعب ضدهم في وقت سابق، وبعد المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف على كل التفاصيل.. ومع مرور الوقت تصبح الأمور أفضل، خاصة أن الأهلي ناد كبير واللاعبين سوف يتطورون بشكل أسرع».
وأوضح أن الجهاز الفني يثق في قدراتهم لأنهم في حالة مثالية للمشاركة في ظل خبراتهم الكبيرة، وأنهم يرغبون في تحسين الأداء والإضافة للقوام الخاص بالمباريات، وأن الجهاز يعمل على الوصول إلى أفضل مستوى من كافة النواحي، وأن الفريق متاح أمام الجميع للتواجد في الحسابات، لافتا إلى أنه ينتظر مشاركة أحمد مصطفى زيزو في التدريبات، وأن جميع اللاعبين في القائمة لهم دور مهم في الفترة القادمة.
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