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موريسمو: سنعالج مشكلة المقاعد الفارغة

موريسمو: سنعالج مشكلة المقاعد الفارغة

2025-06-08 08:05:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكدت‭ ‬إميلي‭ ‬موريسمو‭ ‬مديرة‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ (‬رولان‭ ‬جاروس‭) ‬أنها‭ ‬ستحاول‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬المقاعد‭ ‬الفارغة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المبكرة‭ ‬بالمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وخاضت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬وبطلة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الصينية‭ ‬شينج‭ ‬كينوين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مواجهات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بمنافسات‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭.‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬كان‭ ‬ملعب‭ (‬فيليب‭ ‬شاترييه‭) ‬الضخم‭ ‬شبه‭ ‬خال،‭ ‬حيث‭ ‬فضل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬اللقاء‭. ‬

وقالت‭ ‬موريسمو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بهذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬وسنعمل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬سنعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬شاملا‭ ‬لمناقشة‭ ‬تلك‭ ‬المواضيع،‭ ‬وسنكتشف‭ ‬سبل‭ ‬علاجها‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬المسائية‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬موضوعا‭ ‬ساخنا‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬منظمي‭ ‬رولان‭ ‬جاروس،‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬لكن‭ ‬موريسمو‭ ‬أكدت‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬طول‭ ‬مباريات‭ ‬الرجال‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬قيمة‭ ‬أفضل‭ ‬مقابل‭ ‬المال‭ ‬لحاملي‭ ‬التذاكر‭. ‬

وأضافت‭ ‬موريسمو‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬لنخوض‭ ‬هذه‭ ‬المناقشة‭ ‬لو‭ ‬اعتمدنا‭ ‬نفس‭ ‬نظام‭ ‬المباراتين،‭ ‬لأن‭ ‬طول‭ ‬المباراة،‭ ‬أو‭ ‬طولها‭ ‬المحتمل،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬علينا‭ ‬جدولة‭ ‬المباريات‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬المسابقات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تستخدم‭ ‬حكام‭ ‬الخطوط‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬تحديد‭ ‬الخطوط‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حاليا‭ ‬غير‭ ‬موثوقة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭. ‬وكشفت‭ ‬موريسمو،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬المفتوحة‭ (‬ويمبلدون‭)‬،‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية،‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬تحكيم‭ ‬الخطوط‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لكنها‭ ‬أقرت‭ ‬بأن‭ ‬المسألة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬النقاش‭. ‬

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