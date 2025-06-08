ماكنتوش تحطم الرقم القياسي العالمي
مونتريال - (أ ف ب): حطّمت السباحة الكندية سامر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي في سباق 400م حرّة في طريقها للفوز بالمركز الاول بوقت 3:54.18 دقائق خلال التصفيات الكندية في فيكتوريا، لتفرض نفسها من بين أبرز المرشحات لنيل الذهب في بطولة العالم للسباحة التي ستقام في سنغافورة هذا العام.
ونجحت ماكنتوش، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي سابقا في هذا السباق، في تحطيم الرقم العالمي السابق البالغ 3:55.38 دقائق بأكثر من ثانية والذي سجلته الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة العالم في فوكوكا (اليابان) عام 2023.
قالت النجمة البالغة 18 عاما: «قبل دخولي هذه الليلة، كنت أعلم أن تدريبي كان ممتازا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأني أستطيع تحقيق إنجاز مميز». كان هذا أول سباق لماكنتوش في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم المقررة في سنغافورة في الفترة من 11 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين. تشارك في سبعة سباقات، بما في ذلك 800م حرّة، و400م متنوعة، و200م متنوعة، و200م حرّة، و200م فراشة، و200م ظهرا، وأشارت إلى أنها تهدف إلى المنافسة في خمسة سباقات في بطولة العالم.
طوّقت عنقها بالمعدن الأصفر في أولمبياد باريس العام الماضي في سباقات 200م فراشة و200م متنوّعة و400م متنوّعة، وستتوجه إلى سنغافورة سعيا لإضافة المزيد إلى رصيدها من الألقاب العالمية الأربعة.
مع توقف تيتموس لموسم كامل، تتوقع ماكنتوش أن يكون التحدي الأكبر لها في سباق 400م حرّة من كايتي ليديكي، ولكن بعد أداء السبت بدت ماكنتوش أكثر استعدادا لمواجهة السباحة الأمريكية.
قالت: «بصراحة، لم أشعر بألم كبير في ذلك. شعرت بقوة هائلة طوال السباق، وهذا لم يكن الحال بالنسبة لي في سباق 400م حرّة».
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