ماكنتوش تحطم الرقم القياسي العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

مونتريال‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حطّمت‭ ‬السباحة‭ ‬الكندية‭ ‬سامر‭ ‬ماكنتوش‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400م‭ ‬حرّة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬بوقت‭ ‬3‭:‬54‭.‬18‭ ‬دقائق‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬فيكتوريا،‭ ‬لتفرض‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحات‭ ‬لنيل‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسباحة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ونجحت‭ ‬ماكنتوش،‭ ‬الفائزة‭ ‬بثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬أولمبية‭ ‬وحاملة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬3‭:‬55‭.‬38‭ ‬دقائق‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثانية‭ ‬والذي‭ ‬سجلته‭ ‬الأسترالية‭ ‬أريارن‭ ‬تيتموس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭ (‬اليابان‭) ‬عام‭ ‬2023‭.‬

قالت‭ ‬النجمة‭ ‬البالغة‭ ‬18‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬دخولي‭ ‬هذه‭ ‬الليلة،‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬تدريبي‭ ‬كان‭ ‬ممتازا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأني‭ ‬أستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬مميز‮»‬‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬لماكنتوش‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبلين‭. ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬سباقات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬800م‭ ‬حرّة،‭ ‬و400م‭ ‬متنوعة،‭ ‬و200م‭ ‬متنوعة،‭ ‬و200م‭ ‬حرّة،‭ ‬و200م‭ ‬فراشة،‭ ‬و200م‭ ‬ظهرا،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

طوّقت‭ ‬عنقها‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬200م‭ ‬فراشة‭ ‬و200م‭ ‬متنوّعة‭ ‬و400م‭ ‬متنوّعة،‭ ‬وستتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سنغافورة‭ ‬سعيا‭ ‬لإضافة‭ ‬المزيد‭ ‬إلى‭ ‬رصيدها‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعة‭. ‬

مع‭ ‬توقف‭ ‬تيتموس‭ ‬لموسم‭ ‬كامل،‭ ‬تتوقع‭ ‬ماكنتوش‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400م‭ ‬حرّة‭ ‬من‭ ‬كايتي‭ ‬ليديكي،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬السبت‭ ‬بدت‭ ‬ماكنتوش‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬السباحة‭ ‬الأمريكية‭.‬

قالت‭: ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬بألم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬شعرت‭ ‬بقوة‭ ‬هائلة‭ ‬طوال‭ ‬السباق،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400م‭ ‬حرّة‮»‬‭. ‬