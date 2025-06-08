أوجييه يحقق المركز الأول في بطولة العالم

أوجييه يحقق المركز الأول في بطولة العالم
إيطاليا - (أ ف ب): حقق سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه أمس الأحد المركز الاول في رالي ساردينيا الدولي، الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات من أصل 14.
وأنهى أوجييه، بطل العالم 8 مرات، 16 مرحلة خاصة تألف منها الرالي الإيطالي بوقت اجمالي 3:34:24.5 ساعات متقدما بفارق 7.9 ثوان عن سائق هيونداي الإستوني أوت تاناك، و50.5 ثانية عن زميله الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا، في سيناريو مشابه للجولة الماضية في رالي البرتغال (15-18 مايو). وأكمل سائقا تويوتا الويلزي إلفين إيفانز، متصدر ترتيب السائقين، والياباني تاكاموتا كاتسوكا المراكز الخمسة الاولى.
وهو الفوز الثالث لأوجييه (41 عاما) هذا العام في 4 راليات بعد مونتي كارلو والبرتغال، كما حلّ ثانيا في رالي جزر الكناري، والـ64 في مسيرته، علما انه يشارك هذا العام أيضا ببرنامج جزئي، والسادس لفريقه تويوتا في عدد الجولات ذاته. كما عزز أوجييه رقمه القياسي في عدد الانتصارات في رالي ساردينيا رافعا ألقابه إلى 5 بعد أعوام 2013 و2014 و2015 و2021. في سباق اللقب، تقدّم اوجييه للمركز الثاني في الترتيب برصيد 114 نقطة متأخرا بفارق 19 نقطة عن إيفانز، فيما قلّص روفانبيرا الثالث وتاناك الرابع الفارق إلى 20 و25 نقطة تواليا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
17 تموز موعداً لـ"سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026"
الربيعة يقف ميدانيًا على جاهزية مشروع إثراء المشاعر في منى
قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة
الدفاع اليابانية: حاملة طائرات صينية تبحر قرب جزيرة في شرق اليابان لأول مرة
الأمير هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج استحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر يعود بالنفع على الحجاج وييسر أداء المناسك ومحل إشادة وتقدير وثناء الجميع
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج