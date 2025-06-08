أوجييه يحقق المركز الأول في بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

إيطاليا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬ساردينيا‭ ‬الدولي،‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭.‬

وأنهى‭ ‬أوجييه،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬8‭ ‬مرات،‭ ‬16‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭ ‬تألف‭ ‬منها‭ ‬الرالي‭ ‬الإيطالي‭ ‬بوقت‭ ‬اجمالي‭ ‬3‭:‬34‭:‬24‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬7‭.‬9‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬الإستوني‭ ‬أوت‭ ‬تاناك،‭ ‬و50‭.‬5‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬الشاب‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا،‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬مشابه‭ ‬للجولة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬البرتغال‭ (‬15-18‭ ‬مايو‭). ‬وأكمل‭ ‬سائقا‭ ‬تويوتا‭ ‬الويلزي‭ ‬إلفين‭ ‬إيفانز،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين،‭ ‬والياباني‭ ‬تاكاموتا‭ ‬كاتسوكا‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الاولى‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لأوجييه‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬راليات‭ ‬بعد‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬والبرتغال،‭ ‬كما‭ ‬حلّ‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬جزر‭ ‬الكناري،‭ ‬والـ64‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يشارك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭ ‬ببرنامج‭ ‬جزئي،‭ ‬والسادس‭ ‬لفريقه‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الجولات‭ ‬ذاته‭. ‬كما‭ ‬عزز‭ ‬أوجييه‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬ساردينيا‭ ‬رافعا‭ ‬ألقابه‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2013‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2021‭. ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اللقب،‭ ‬تقدّم‭ ‬اوجييه‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬114‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬إيفانز،‭ ‬فيما‭ ‬قلّص‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الثالث‭ ‬وتاناك‭ ‬الرابع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭.‬