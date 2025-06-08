  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أوجييه يحقق المركز الأول في بطولة العالم

أوجييه يحقق المركز الأول في بطولة العالم

2025-06-08 08:05:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

إيطاليا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬ساردينيا‭ ‬الدولي،‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭.‬

وأنهى‭ ‬أوجييه،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬8‭ ‬مرات،‭ ‬16‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭ ‬تألف‭ ‬منها‭ ‬الرالي‭ ‬الإيطالي‭ ‬بوقت‭ ‬اجمالي‭ ‬3‭:‬34‭:‬24‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬7‭.‬9‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬الإستوني‭ ‬أوت‭ ‬تاناك،‭ ‬و50‭.‬5‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬الشاب‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا،‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬مشابه‭ ‬للجولة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬البرتغال‭ (‬15-18‭ ‬مايو‭). ‬وأكمل‭ ‬سائقا‭ ‬تويوتا‭ ‬الويلزي‭ ‬إلفين‭ ‬إيفانز،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين،‭ ‬والياباني‭ ‬تاكاموتا‭ ‬كاتسوكا‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الاولى‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لأوجييه‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬راليات‭ ‬بعد‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬والبرتغال،‭ ‬كما‭ ‬حلّ‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬جزر‭ ‬الكناري،‭ ‬والـ64‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يشارك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭ ‬ببرنامج‭ ‬جزئي،‭ ‬والسادس‭ ‬لفريقه‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الجولات‭ ‬ذاته‭. ‬كما‭ ‬عزز‭ ‬أوجييه‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬ساردينيا‭ ‬رافعا‭ ‬ألقابه‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2013‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2021‭. ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اللقب،‭ ‬تقدّم‭ ‬اوجييه‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬114‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬إيفانز،‭ ‬فيما‭ ‬قلّص‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الثالث‭ ‬وتاناك‭ ‬الرابع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭.‬

MENAFN08062025000055011008ID1109649917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث