الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك‭ ‬المتاخمة‭ ‬لدونيتسك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭. ‬ويشكل‭ ‬دخول‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬لمنطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك‭ (‬وسط‭ ‬شرق‭) ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬تؤكده‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إخفاقا‭ ‬رمزيا‭ ‬جديدا‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العديد‭ ‬والعتاد‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬90‭ ‬المدرعة‭ (...) ‬بلغت‭ ‬الحدود‭ ‬الغربية‭ ‬لجمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الشعبية‭ ‬وتواصل‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك‮»‬،‭ ‬مستخدما‭ ‬تسمية‭ ‬موسكو‭ ‬لمنطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬ضمها‭. ‬ولم‭ ‬تعلق‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬لبلدة‭ ‬ميجيفسكا‭ ‬غير‭ ‬البعيدة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬كذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬زاريا‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭.‬

وفيما‭ ‬يتجاوز‭ ‬البعد‭ ‬الرمزي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لهذا‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬قيمة‭ ‬استراتيجية‭ ‬ميدانية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تدفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬مباحثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬سعيا‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭. ‬وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬والمسؤول‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يرفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحقائق‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬سيواجه‭ ‬حقائق‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬عازمين‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحيث‭ ‬يلحقون‭ ‬خسائر‭ ‬بمنظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬دونباس،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أولوية‭ ‬أعلنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وقبل‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك،‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقليمية‭ ‬دنيبرو‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬لضربات‭ ‬روسية‭ ‬بمسيرات‭ ‬وصواريخ‭. ‬وأطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬دنيبرو‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬اورشينيك‮»‬‭ ‬المتوسط‭ ‬المدى،‭ ‬مؤكدة‭ ‬إصابة‭ ‬موقع‭ ‬صناعي‭ ‬عسكري‭. ‬

ولجأ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أوكرانيي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬العسكري‭ ‬الأوكراني‭ ‬اوليكسي‭ ‬كوبيتكو‭ ‬إن‭ ‬تقدما‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دنيبروبتروفسك‭ ‬ينطوي‭ ‬‮«‬على‭ ‬أخطار‭ ‬عديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬تفوق‭ ‬فوائده‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬استحالة‭ ‬تركيز‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬اختراق‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الهجوم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبادلت‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعرقلة‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬للأسرى‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬وشكلت‭ ‬النتيجة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الملموسة‭ ‬لمفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬عقدت‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وكرر‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬استعداده‭ ‬لتسليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬جثة‮»‬‭ ‬لجنود‭ ‬أوكرانيين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬نقل‭ ‬1212‭ ‬رفاتا‭ ‬ويستعد‭ ‬لتسليم‭ ‬قسم‭ ‬آخر‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭. ‬

وسلم‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬كييف‭ ‬قائمة‭ ‬مطالب‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬انسحاب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬ضمها،‭ ‬وتراجع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭. ‬ووصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬إنذارات‮»‬‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭.‬