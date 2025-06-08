عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬نظمتها‭ ‬المعارضة‭ ‬الإسبانية‭ ‬متهمة‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬بالفساد‭. ‬وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬بلازا‭ ‬دي‭ ‬إسبانيا‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬رافعين‭ ‬أعلاما‭ ‬إسبانية‭ ‬وهاتفين‭ ‬‮«‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬استقل‭!‬‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬بلانكا‭ ‬ريكويخو،‭ ‬وهي‭ ‬مديرة‭ ‬متجر‭ ‬تبلغ‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬وكانت‭ ‬تحمل‭ ‬العلم‭ ‬الإسباني،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭: ‬‮«‬انقضى‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭. ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬مرهقا‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬إلى‭ ‬التظاهرة‭ ‬بعد‭ ‬تسريب‭ ‬تسجيلات‭ ‬صوتية‭ ‬يزعم‭ ‬أنها‭ ‬توثق‭ ‬مهاجمة‭ ‬العضو‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬لايري‭ ‬دياس‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬شبهات‭ ‬بالفساد‭ ‬بحق‭ ‬زوجة‭ ‬سانشيز‭ ‬وشقيقه‭ ‬ومساعده‭ ‬الرئيسي‭ ‬السابق‭. ‬ونفت‭ ‬دياس‭ ‬الاتهام،‭ ‬وقالت‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تُجري‭ ‬أبحاثا‭ ‬لتأليف‭ ‬كتاب،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تتحدث‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬أو‭ ‬سانشيز‭. ‬كما‭ ‬استقالت‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

واتهم‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬ألبرتو‭ ‬نونيس‭ ‬فيخو‭ ‬الحكومة‭ ‬بـ«ممارسات‭ ‬مافيوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سانشيز‭ ‬‮«‬في‭ ‬صلب‮»‬‭ ‬فضائح‭ ‬فساد‭ ‬متعددة‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬لطخت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭: ‬السياسة،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬وفصل‭ ‬السلطات‮»‬،‭ ‬وحضّ‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭. ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬نظّمت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المافيا‭ ‬أو‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدّر‭ ‬ممثل‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬و50‭ ‬ألفا‭. ‬

وسخرت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بيلار‭ ‬أليغريا‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬المشاركة‭ ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬فرقة‭ ‬الروك‭ ‬الإسبانية‭ ‬إستوبا‭ ‬استقطبت‭ ‬في‭ ‬حفلتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬حشودا‭ ‬تفوق‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭. ‬وندد‭ ‬سانشيز‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬بحق‭ ‬مقربين‭ ‬منه‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬تشويه‮»‬‭ ‬يشنها‭ ‬اليمين‭ ‬لإسقاط‭ ‬حكومته‭. ‬وصل‭ ‬الزعيم‭ ‬الاشتراكي‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬إطاحة‭ ‬سلفه‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬ماريانو‭ ‬راخوي،‭ ‬عبر‭ ‬تصويت‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬بسبب‭ ‬فضيحة‭ ‬فساد‭ ‬طالت‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭. ‬وقال‭ ‬رافايل‭ ‬ريدوندو‭ ‬وهو‭ ‬وسيط‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬الـ73‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬إن‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬مختلفة‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭: ‬‮«‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ربما‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬كان‭ ‬يطول‭ ‬أفرادا‭ ‬يتصرفون‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬أنفسهم‭. ‬لكن‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬منظمة‭ ‬إجرامية‭ ‬ارتكبت‭ ‬جرائم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ماريا‭ ‬ديل‭ ‬مار‭ ‬تومي‭ ‬وهي‭ ‬امرأة‭ ‬أعمال‭ ‬عمرها‭ ‬59‭ ‬عاما،‭ ‬إنها‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬‮«‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬فاسد،‭ ‬وهو‭ ‬منافق‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬سادس‭ ‬تظاهرة‭ ‬ينظمها‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬فيخو‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬وتجري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعدّ‭ ‬الحزب‭ ‬لمؤتمر‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وبعدما‭ ‬كان‭ ‬المؤتمر‭ ‬مقررا‭ ‬بالأساس‭ ‬لعام‭ ‬2026،‭ ‬قرب‭ ‬فيخو‭ ‬موعده‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬مستعدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬وطنية‭ ‬مبكرة،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬اعتبر‭ ‬محاولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلطته‭. ‬وشارك‭ ‬راخوي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬أثنار‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬محلية‭. ‬وتظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬على‭ ‬الاشتراكيين،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬سانشيز‭ ‬يبقى‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بأكبر‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬التأييد‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭.‬