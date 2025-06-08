وزير إيراني: الكشف قريبا عن وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها طهران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬إسماعيل‭ ‬خطيب‭ ‬وزير‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيراني‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬قريبا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مهمة‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬طهران،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كنز‭ ‬دفين‮»‬‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬الهجومية‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭.‬

وقال‭ ‬خطيب‭ ‬إن‭ ‬الوثائق‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنشآت‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبعلاقاتها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬وبقدراتها‭ ‬الدفاعية‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التقرير‭ ‬مرتبطا‭ ‬بأنشطة‭ ‬قرصنة‭ ‬استهدفت‭ ‬مركزا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬للأبحاث‭ ‬النووية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ووردت‭ ‬تقارير‭ ‬بشأنها‭ ‬وقررت‭ ‬طهران‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬الآن‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

وقال‭ ‬خطيب‭: ‬‮«‬نقل‭ ‬هذا‭ ‬الكنز‭ ‬الدفين‭ ‬تطلب‭ ‬وقتا‭ ‬وإجراءات‭ ‬أمنية‭. ‬بالطبع‭ ‬ستظل‭ ‬وسائل‭ ‬نقله‭ ‬سرية‭ ‬لكن‭ ‬الوثائق‭ ‬سيكشف‭ ‬عنها‭ ‬قريبا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لكثرتها‭ ‬‮«‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬سيكون‭ ‬تقليلا‭ ‬لتقديرها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬2018،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬عملاء‭ ‬إسرائيليين‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أرشيف‮»‬‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬نفذت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬معروفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بقصف‭ ‬إيران‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬لكن‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬ترامب‭ ‬عرقل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬مزمعة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬لمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طهران‭.‬

وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬يتعارض‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد،‭ ‬رافضا‭ ‬مطلبا‭ ‬أمريكيا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬حول‭ ‬طموحات‭ ‬طهران‭ ‬النووية‭.‬

وتقول‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬لدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬عالية‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬السعي‭ ‬لامتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.‬