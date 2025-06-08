  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير إيراني: الكشف قريبا عن وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها طهران

وزير إيراني: الكشف قريبا عن وثائق إسرائيلية مهمة حصلت عليها طهران

2025-06-08 08:05:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬إسماعيل‭ ‬خطيب‭ ‬وزير‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيراني‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬قريبا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مهمة‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬طهران،‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كنز‭ ‬دفين‮»‬‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬الهجومية‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭.‬

وقال‭ ‬خطيب‭ ‬إن‭ ‬الوثائق‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنشآت‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبعلاقاتها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬وبقدراتها‭ ‬الدفاعية‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التقرير‭ ‬مرتبطا‭ ‬بأنشطة‭ ‬قرصنة‭ ‬استهدفت‭ ‬مركزا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬للأبحاث‭ ‬النووية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ووردت‭ ‬تقارير‭ ‬بشأنها‭ ‬وقررت‭ ‬طهران‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬الآن‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

وقال‭ ‬خطيب‭: ‬‮«‬نقل‭ ‬هذا‭ ‬الكنز‭ ‬الدفين‭ ‬تطلب‭ ‬وقتا‭ ‬وإجراءات‭ ‬أمنية‭. ‬بالطبع‭ ‬ستظل‭ ‬وسائل‭ ‬نقله‭ ‬سرية‭ ‬لكن‭ ‬الوثائق‭ ‬سيكشف‭ ‬عنها‭ ‬قريبا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لكثرتها‭ ‬‮«‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬سيكون‭ ‬تقليلا‭ ‬لتقديرها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬2018،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬عملاء‭ ‬إسرائيليين‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أرشيف‮»‬‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬نفذت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬معروفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬

وهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بقصف‭ ‬إيران‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬لكن‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬ترامب‭ ‬عرقل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬مزمعة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬لمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طهران‭.‬

وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬يتعارض‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد،‭ ‬رافضا‭ ‬مطلبا‭ ‬أمريكيا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬حول‭ ‬طموحات‭ ‬طهران‭ ‬النووية‭.‬

وتقول‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬لدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬عالية‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬السعي‭ ‬لامتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.‬

MENAFN08062025000055011008ID1109649914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث