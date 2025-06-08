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الاحتلال يهدد بمنع سفينة "أسطول الحرية" من الوصول إلى غزة

الاحتلال يهدد بمنع سفينة "أسطول الحرية" من الوصول إلى غزة

2025-06-08 08:05:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬بمنع‭ ‬وصول‭ ‬سفينة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬ناشطون‭ ‬بينهم‭ ‬السويدية‭ ‬غريتا‭ ‬ثونبرغ،‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬دمره‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وقال‭ ‬كاتس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬أعطيت‭ ‬تعليمات‭ ‬للجيش‭ ‬بمنع‭ ‬السفينة‭ ‬مادلين‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬غزة‭. ‬لغريتا‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية‭ ‬ورفاقها،‭ ‬أبواق‭ ‬دعاية‭ ‬حماس،‭ ‬أقول‭ ‬بوضوح‭: ‬عودوا‭ ‬أدراجكم‭ ‬لأنكم‭ ‬لن‭ ‬تصلوا‭ ‬الى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬منظمو‭ ‬رحلة‭ ‬السفينة‭ ‬المحملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬12‭ ‬ناشطا،‭ ‬أعلنوا‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأبحرت‭ ‬السفينة‭ ‬التابعة‭ ‬لتحالف‭ ‬أسطول‭ ‬الحرية‭ ‬من‭ ‬صقلية‭ ‬الأحد‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وكسر‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المعاناة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬سكانه‭ ‬مهددون‭ ‬بالمجاعة‭.‬

وأضاف‭ ‬كاتس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لأحد‭ ‬بكسر‭ ‬الحصار‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬حماس،‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬تحتجز‭ ‬رهائننا‭ ‬وترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستتحرك‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لكسر‭ ‬الحصار‭ ‬أو‭ ‬لمساعدة‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية،‭ ‬بحرا‭ ‬أو‭ ‬جوا‭ ‬أو‭ ‬برا‮»‬‭.‬

و«أسطول‭ ‬الحرّية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تشكّل‭ ‬سنة‭ ‬2010‭ ‬هو‭ ‬حركة‭ ‬دولية‭ ‬غير‭ ‬عنيفة‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تنشط‭ ‬ضدّ‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

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