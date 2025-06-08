جامعة الخليج العربي تنظم ورشة افتراضية حول مناهج التقييم الحديثة في تعليم المهن الصحية 23 يونيو الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)WHO

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الورشة‭ ‬الأستاذ‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬بوتروا‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سيف‭ ‬البحري،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬وأساليب‭ ‬التقييم‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المهنيين‭ ‬الصحيين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الكلية‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬وتحسين‭ ‬مخرجات‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وتستهدف‭ ‬الورشة‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والممارسين‭ ‬الصحيين،‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أدوات‭ ‬القياس‭ ‬الموضوعي،‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬التقييم‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬دوليًا‭.‬

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