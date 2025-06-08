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جامعة الخليج العربي تنظم ورشة افتراضية حول مناهج التقييم الحديثة في تعليم المهن الصحية 23 يونيو الجاري

جامعة الخليج العربي تنظم ورشة افتراضية حول مناهج التقييم الحديثة في تعليم المهن الصحية 23 يونيو الجاري

2025-06-08 08:05:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعقد‭ ‬المركز‭ ‬المتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتطوير‭ ‬تعليم‭ ‬المهنيين‭ ‬الصحيين‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬افتراضية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مناهج‭ ‬التقييم‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ WHO ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الورشة‭ ‬الأستاذ‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬بجامعة‭ ‬بوتروا‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سيف‭ ‬البحري،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬وأساليب‭ ‬التقييم‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المهنيين‭ ‬الصحيين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الكلية‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬وتحسين‭ ‬مخرجات‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وتستهدف‭ ‬الورشة‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والممارسين‭ ‬الصحيين،‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أدوات‭ ‬القياس‭ ‬الموضوعي،‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬التقييم‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬دوليًا‭.‬

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