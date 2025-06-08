جامعة الخليج العربي تنظم ورشة افتراضية حول مناهج التقييم الحديثة في تعليم المهن الصحية 23 يونيو الجاري
ومن المقرر أن يقدم الورشة الأستاذ بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة بوتروا في ماليزيا الدكتور محمد سيف البحري، وهو أحد الخبراء البارزين في مجال تطوير المناهج وأساليب التقييم الحديثة في التعليم الطبي.
وفي هذا السياق قال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الاستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله: «إن هذه الورشة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز جودة التعليم الطبي وتطوير مهارات المهنيين الصحيين، في إطار التزام الكلية بتقديم أفضل البرامج التعليمية التي تواكب التطورات الحديثة في هذا المجال»، موضحاً أن الكلية تحرص من خلال هذه المبادرات على تبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية العالمية، بما يسهم في دعم التعليم القائم على الأدلة وتحسين مخرجات برامج تدريب الكوادر الصحية في منطقة الخليج والعالم العربي.
وتستهدف الورشة أعضاء الهيئة الأكاديمية، والممارسين الصحيين، والمختصين في التعليم الطبي، كما توفر منصة تفاعلية لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في التقييم الأكاديمي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتطبيق أدوات القياس الموضوعي، وتطوير معايير التقييم وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا.كلمات دالة
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