أكثر من 99% من نفايات الخليج غير خطرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99 % ‭ ‬من‭ ‬نفايات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬غير‭ ‬خطرة‭ ‬وقابلة‭ ‬للإدارة‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬96 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬غير‭ ‬الخطرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تعالج‭ ‬بأمان‭ ‬وكفاءة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬98‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الصلبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬ومعالجتها‭ ‬بطريقة‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬المخاطر‭ ‬البيئية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬متحكما‭ ‬فيها‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬معالجتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬أو‭ ‬التسميد‭ ‬العضوي‭ ‬او‭ ‬الهضم‭ ‬اللاهوائي‭ ‬أو‭ ‬الحرق‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مكب‭ ‬صحي‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تجميعها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬الزيوت‭ ‬المستعملة‭ ‬وبطاريات‭ ‬السيارات‭ ‬والمخلفات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومخلفات‭ ‬الأحماض‭.‬

وتابع‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬المجمعة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬مقابل‭ ‬4.3 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬طبية‭ ‬و11‭.‬4 % ‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬نوعها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬كمية‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬4 % ،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬خليجي‭ ‬موحد‭ ‬لإدارة‭ ‬نفايات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخطرة‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭. ‬ويضع‭ ‬النظام‭ ‬آلية‭ ‬فعالة‭ ‬للتحكم‭ ‬والمراقبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬إنتاج‭ ‬وفرز‭ ‬وتخزين‭ ‬ونقل‭ ‬ومعالجة‭ ‬النفايات‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬بطرق‭ ‬آمنة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭. ‬ويطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬بينما‭ ‬تستثنى‭ ‬المواد‭ ‬المشعة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭. ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬أنواع‭ ‬النفايات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أنواع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬23‭ ‬مادة‭ ‬ضمن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخليجية‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬ارتفعت‭ ‬كمية‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭.‬8 % ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الثالث‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كميات‭ ‬النفايات‭ ‬الصناعية‭ ‬الخطرة‭ ‬المجمعة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬معالجة‭ ‬بطريقة‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انخفض‭ ‬استخدام‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬الخطرة‭ ‬بطريقة‭ ‬الدفن‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30 % ‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬تناقص‭ ‬كمية‭ ‬نفايات‭ ‬الأسر‭ ‬المعيشية‭ ‬المجمعة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬السادس‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬نفايات‭ ‬الأسر‭ ‬المعيشية،‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الفرد‭ ‬الواحد‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬جرام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭. ‬

وأكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬تنتج‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬لتحليل‭ ‬سوق‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬يقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬68‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬97‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬قدره‭ ‬7‭.‬4 % ‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬2030‭.‬

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