مناقصات المستشفيات الحكومية في أبريل تشمل توفير خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى

مناقصات المستشفيات الحكومية في أبريل تشمل توفير خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى
فيما كشف التقرير المنشور في الجريدة الرسمية أن مجموع الترسيات لمناقصات ومزايدات بنك الإسكان خلال نفس الشهر بلغ 1.689 مليون دينار، اشتملت على 3 مزايدات تضم تأجير سوبر ماركت بمساحة بناء 1540 مترا مربعا في مدينة سلمان، واستثمار أرضين بنظام BOT لإنشاء روضة أطفال بشرق سترة، واستثمار أرض بنظام BOT لإنشاء روضة أطفال بمدينة سلمان، بالإضافة إلى مناقصتين لتوفير خدمات أمنية لمباني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمدينة سلمان، وتوفير 20 عاملا لاستقبال القاطنين وزوار المبنى لمباني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمدينة سلمان.
كما سجل التقرير مناقصة لصالح شركة مطار البحرين لوقود الطائرات لتشغيل وصيانة مجمع خزانات وقود الطائرات وشبكة نقل الوقود بمطار البحرين الدولي بقيمة 1.016 مليون دينار.كلمات دالة
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