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مناقصات المستشفيات الحكومية في أبريل تشمل توفير خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى

مناقصات المستشفيات الحكومية في أبريل تشمل توفير خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى

2025-06-08 08:04:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تقرير‭ ‬الترسيات‭ ‬الشهري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الترسيات‭ ‬لصالح‭ ‬مناقصات‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬951‭.‬209‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬معدات‭ ‬وأنظمة‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيفات‭ ‬لمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬وخدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬المرضى،‭ ‬توفير‭ ‬المركبات‭ ‬وإدارة‭ ‬خدمات‭ ‬المواصلات‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬خدمات‭ ‬قراءات‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬شراء‭ ‬عدسات‭ ‬لاصقة‭ ‬لمرضى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬وتوفير‭ ‬المركبات‭ ‬والسواق‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الترسيات‭ ‬لمناقصات‭ ‬ومزايدات‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬689‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مزايدات‭ ‬تضم‭ ‬تأجير‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬بمساحة‭ ‬بناء‭ ‬1540‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬واستثمار‭ ‬أرضين‭ ‬بنظام‭ ‬ BOT ‭ ‬لإنشاء‭ ‬روضة‭ ‬أطفال‭ ‬بشرق‭ ‬سترة،‭ ‬واستثمار‭ ‬أرض‭ ‬بنظام‭ ‬ BOT ‭ ‬لإنشاء‭ ‬روضة‭ ‬أطفال‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقصتين‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬لمباني‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬وتوفير‭ ‬20‭ ‬عاملا‭ ‬لاستقبال‭ ‬القاطنين‭ ‬وزوار‭ ‬المبنى‭ ‬لمباني‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬التقرير‭ ‬مناقصة‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬لوقود‭ ‬الطائرات‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬مجمع‭ ‬خزانات‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬وشبكة‭ ‬نقل‭ ‬الوقود‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬016‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

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