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اقتراح نيابي بحزمة دعم جديدة لمؤسسات وموظفي القطاع الخاص

اقتراح نيابي بحزمة دعم جديدة لمؤسسات وموظفي القطاع الخاص

2025-06-08 08:04:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬وتعديل‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬القائم‭ ‬حاليا‭ ‬أو‭ ‬إيجاد‭ ‬حزمة‭ ‬دعم‭ ‬جديدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بمؤسسات‭ ‬وموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأوضحت‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬للاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬أن‭ ‬حزم‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الجامعيين‭ ‬بمبلغ‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬ودعم‭ ‬حملة‭ ‬الثانوية‭ ‬وأقل‭ ‬بمبلغ‭ ‬170‭ ‬دينارا‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬بشأن‭ ‬حزمة‭ ‬دعم‭ ‬التدريب‭ ‬فإنها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬مفتوحة‭ ‬كما‭ ‬هي،‭ ‬ووفقا‭ ‬لحاجة‭ ‬كلا‭ ‬طرفي‭ ‬العلاقة‭ ‬وهما‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعامل،‭ ‬إذ‭ ‬يسمح‭ ‬للطرفين‭ ‬بالترشيح‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬يرشح‭ ‬قيمة‭ ‬التدريب‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬استرجاعه‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

وأفادت‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬بأن‭ ‬أهداف‭ ‬ومبررات‭ ‬الاقتراح‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬تسريح‭ ‬الموظفين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الدعم‭ ‬الأولى‭ ‬وقدرها‭ ‬70 ‭%‬ ،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬منتشرة‭ ‬وموجودة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬وكلما‭ ‬تطورت‭ ‬مدة‭ ‬بقاء‭ ‬أي‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬تزداد‭ ‬الخبرات‭ ‬لديه‭ ‬وترتفع‭ ‬أهميته‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ويصعب‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الـ5‭ ‬سنوات‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬سحب‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬أمرا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬بسبب‭ ‬استقرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬ماليا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬بشكل‭ ‬يمكن‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬مستحقات‭ ‬موظفيها‭.‬

كلمات دالة

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