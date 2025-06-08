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المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع كاف الإنسانية لدعم الأسر المنتجة

المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع كاف الإنسانية لدعم الأسر المنتجة

2025-06-08 08:04:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬كاف‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬تخدم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬‮«‬نِتاج‭ ‬خير‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬كاف‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وقّع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬‮«‬نِتاج‭ ‬خير‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬و«كاف‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وتأهيلها‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مشتركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬منتجات‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراكز‭ ‬والحاضنات‭ ‬التابعة‭ ‬للطرفين‭.‬

كما‭ ‬تنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬والاحتياجات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والسعي‭ ‬لتأمين‭ ‬فرص‭ ‬تمويل‭ ‬مناسبة‭ ‬تضمن‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭.‬

ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬إمكانياتها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كلمات دالة

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