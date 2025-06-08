المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع كاف الإنسانية لدعم الأسر المنتجة

المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع كاف الإنسانية لدعم الأسر المنتجة
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتنسيق بين «نِتاج خير البحرين» و«كاف الإنسانية»، بما يسهم في تطوير مهارات الأسر المنتجة وتأهيلها عبر برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب التعاون في تسويق منتجات هذه الأسر من خلال المراكز والحاضنات التابعة للطرفين.
كما تنص الاتفاقية على التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة، والسعي لتأمين فرص تمويل مناسبة تضمن استدامة المشاريع الإنتاجية وتحقيق أثر إيجابي ملموس على المستفيدين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تمكين الكوادر البحرينية وتوفير البيئة المناسبة لتطوير إمكانياتها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.كلمات دالة
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