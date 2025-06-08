رئيس الشورى يشيد بالتعاون والتنسيق البحريني الأردني المستمر

رئيس الشورى يشيد بالتعاون والتنسيق البحريني الأردني المستمر
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة إلى رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، متمنياً للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل الأردني.كلمات دالة
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