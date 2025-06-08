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رئيس الشورى يشيد بالتعاون والتنسيق البحريني الأردني المستمر

رئيس الشورى يشيد بالتعاون والتنسيق البحريني الأردني المستمر

2025-06-08 08:04:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقيتي‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فيصل‭ ‬عاكف‭ ‬الفايز‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأعيان،‭ ‬وأحمد‭ ‬الصفدي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬تولي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأردنية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬ثنائي‭ ‬ومستمر،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭.‬

كلمات دالة

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